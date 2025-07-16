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Не рагу: вкусные тушеные кабачки с овощами и крем-сыром
Кабачки – идеальная основа для рагу, а также салатов, закусок в виде рулетиков, а также из кабачков получится очень вкусная икра. Еще из можно очень вкусно консервировать с овощами, специями и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных кабачков с филе, черри и крем-сыром.
Ингредиенты:
- кабачки 2 шт.
- 1 маленькое филе или 2 филе из куриных бедер
- 8 черри или коктейльных томатов
- 1 зубчик чеснока
- 50 мл сливок 33% или жирной сметаны
- 1 ст.л. сливочного сыра
- соль
- сыр и зелень для посыпки
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте слайсами или кубиком, обжарьте с черри.
2. Филе порежьте кубиком, добавьте специи и чеснок, обжарьте.
3. После добавьте к мясу кабачки, сыр и сливки, тушите под крышкой до готовности.
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