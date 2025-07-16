Не рагу: вкусные тушеные кабачки с овощами и крем-сыром

Кабачки – идеальная основа для рагу, а также салатов, закусок в виде рулетиков, а также из кабачков получится очень вкусная икра. Еще из можно очень вкусно консервировать с овощами, специями и зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных кабачков с филе, черри и крем-сыром.

Ингредиенты:

кабачки 2 шт.

1 маленькое филе или 2 филе из куриных бедер

8 черри или коктейльных томатов

1 зубчик чеснока

50 мл сливок 33% или жирной сметаны

1 ст.л. сливочного сыра

соль

сыр и зелень для посыпки

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте слайсами или кубиком, обжарьте с черри.

2. Филе порежьте кубиком, добавьте специи и чеснок, обжарьте.

3. После добавьте к мясу кабачки, сыр и сливки, тушите под крышкой до готовности.

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