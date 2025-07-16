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Не рагу: вкусные тушеные кабачки с овощами и крем-сыром

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Кабачки – идеальная основа для рагу, а также салатов, закусок в виде рулетиков, а также из кабачков получится очень вкусная икра. Еще из можно очень вкусно консервировать с овощами, специями и зеленью.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных кабачков с филе, черри и крем-сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кабачки 2 шт.
  • 1 маленькое филе или 2 филе из куриных бедер
  • 8 черри или коктейльных томатов
  • 1 зубчик чеснока
  • 50 мл сливок 33% или жирной сметаны
  • 1 ст.л. сливочного сыра
  • соль
  • сыр и зелень для посыпки

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте слайсами или кубиком, обжарьте с черри. 

Основа для блюда

2. Филе порежьте кубиком, добавьте специи и чеснок, обжарьте.

Приготовление блюда

3. После добавьте к мясу кабачки, сыр и сливки, тушите под крышкой до готовности.

Готовое блюдо

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