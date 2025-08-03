Не прятался за спинами и всегда был впереди: на войне погиб 21-летний воин из Закарпатья

Украина продолжает терять своих мужественных Героев в бессмысленной и несправедливой войне, развязанной российским агрессором. На этот раз печальная весть пришла на Закарпатье. Погиб воин Василий Фетько из села Сокирница Хустского района.

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Об этом сообщил староста населенного пункта Михаил Сабадош. Он отметил, что погибшему навсегда 21 год. О дате и месте прощания с воином будет сообщено дополнительно.

. "С глубокой скорбью сообщаем, что на войне погиб наш земляк, побратим и воин Фетько Василий, который отдал свою жизнь, защищая Украину от врага", – отметил староста.

Он отметил, что Василий был мужественным, искренним, справедливым. Он всегда первым шел туда, где труднее всего. Его жизнь оборвалась преждевременно, но подвиг навсегда останется в сердцах всех украинцев.

"Искренне соболезнуем семье, друзьям, собратьям. Разделяем вашу боль и потерю. Вечная память и слава Герою. Низкий поклон за мужество, самопожертвование и преданность Украине", – резюмировал печальную весть чиновник.

Ранее стало известно о том, что 29 июля 2025 года в результате ракетного удара погиб военный из Киевской области Андрей Фролов. Герою навсегда 42 года, без отца остались двое сыновей.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Роман Семеренко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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