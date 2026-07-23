Не похожи на оригинал: какими были хот-доги в СССР

Если сегодня городской житель проголодается, у него будет огромный выбор фаст-фуда, чтобы быстро перекусить. Но во времена СССР ситуация была совершенно противоположной: ни о каком выборе не шло речи, а сам формат "быстрого перекуса" выглядел совсем не так, как мы привыкли сегодня.

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Белорусский блогер Максим Мирович, исследующий советский быт и развенчивающий ностальгические мифы, охарактеризовал тогдашнюю систему общественного питания как довольно скудную и однообразную. Издание "Телеграф" рассказало, какими, по словам Мировича, были советские гамбургеры и хот-доги.

То, что в СССР называли "быстрой едой", ограничивалось самыми простыми вариантами – например, пирожками с прилавка или своеобразным "набором" из бутылки кефира и половины батона. В 1950-х годах популярность приобрели чебуречные, которые стали едва ли не главным местом для быстрого перекуса. Несмотря на низкое качество блюд, посетителей это не останавливало – у таких заведений часто выстраивались длинные очереди. По словам Мировича, мяса в чебуреках было немного, оно было жестким, а сами изделия нередко продавались уже не первой свежести. Тесто могло быть черствым – его просто подогревали перед подачей.

Отдельной проблемой было масло, в котором жарили чебуреки: его использовали слишком долго, пытаясь сэкономить. Это не только ухудшало вкус, но и делало еду сомнительной с точки зрения безопасности. Интерьер таких заведений также не отличался комфортом – обычно это были высокие столы без стульев, где люди быстро съедали свой перекус и шли дальше по делам.

Интересно, что так называемые "гамбургеры" появились в СССР даже раньше, чем чебуречные, хотя на современные бургеры они почти не походили. Еще в 1934 году советская власть создала Народный комитет пищевой промышленности и отправила его руководителя Анастаса Микояна в США, чтобы перенять опыт организации доступного питания для рабочих. Увиденное там произвело на него впечатление, и он привез в Союз оборудование для производства "гамбургеров".

Результатом этого визита стало то, что уже в 1937 году в некоторых крупных городах начали продавать "горячую московскую котлету" за 50 копеек – своего рода предшественника современного бургера. Однако, если сама котлета понравилась потребителям, то мягкие булочки не прижились: их заменяли привычным ржаным или пшеничным хлебом. В результате советский "гамбургер" состоял лишь из двух компонентов – хлеба и котлеты. Никакого сыра, овощей или соусов там не было. И, конечно, никакой Кока-колы или Фанты – вместо этого предлагали лимонад или квас.

Впрочем, Вторая мировая война и сложный послевоенный период фактически свернули это направление. Многие киоски закрылись, а так называемая "микояновская котлета" утратила даже сходство с бургером и со временем превратилась в котлету в тесте.

Новая попытка упорядочить систему общественного питания началась уже во времена Никиты Хрущева. Именно тогда более массовыми стали чебуреки, пирожки и пельмени как основные варианты быстрого питания.

Кстати, именно при Хрущеве в СССР появились и первые хот-доги – хотя их вид тоже далек от оригинала. В 1960-х годах он лично побывал в США, посетил мясокомбинат и попробовал хот-дог. После этого он решил ввести подобный продукт и в советское меню. Так и появилась хорошо знакомая "сосиска в тесте", ставшая местным аналогом хот-дога. Получилось довольно специфично – одновременно и смешно, и показательно.

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