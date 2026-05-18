Не молоко или масло: что добавить в омлет для идеальной текстуры
Омлет – это основное блюдо на завтрак не просто так. Его не только невероятно легко приготовить за считанные минуты, оно также очень вкусное и сытное.
Многие профессиональные повара имеют свои собственные любимые способы приготовления классического блюда на завтрак. Среди них и Гордон Рамзи, британский шеф-повар и телеведущий, который поделился своим любимым рецептом яичницы в TikTok.
Для идеальной текстуры он добавляет один секретный ингредиент – столовую ложку сметаны – под конец приготовления.
Но сначала он разбивает охлажденные яйца непосредственно в разогретую сковородку с глубокими стенками, затем добавляет холодное масло, постоянно помешивая. Посуду постоянно нужно снимать с огня, чтобы яичница имела текстуру, похожую на заварной крем.
Чтобы завершить блюдо, добавьте ложку холодной сметаны, приправьте солью и, по желанию, положите немного лука. Вот и все. В общем, рецепт занимает всего несколько минут, и хотя он требовал немного больше усилий, вкус блюда стоит того.
