Не каждый мог себе позволить: какой была бытовая техника в СССР

В первые десятилетия существования СССР бытовая техника считалась не предметом первой необходимости, а настоящим символом благосостояния. Многие приборы стоили как несколько средних месячных зарплат, а их массовое производство налаживалось крайне медленно.

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Даже спустя годы после появления первых серийных моделей большинство бытовых приборов оставались дефицитными или слишком дорогими для рядовых граждан. Лишь со второй половины XX века властям удалось постепенно нарастить объемы выпуска и увеличить долю обеспеченных бытовой техникой жилых домов.

Громкоговоритель и радиоприемник

Массовый выпуск репродукторов, таких как известная "тарелка" "Рекорд", начался в середине 1920-х годов, и к началу следующего десятилетия они появились в большинстве городских квартир. Стоимость такого прибора с расширением производства снизилась с 20 до 7 карбованцев. Полноценные ламповые радиоприемники появились в 1930-х годах, однако модели "Рекорд" и "Москвич" долгое время оставались сложными и дорогими.

Ситуацию изменил выпуск "народного" приемника "Москвич-В" в 1949 году, а с 1952 года приборы можно было приобрести за 180-212 карбованцев.

Холодильник

Первые бытовые компрессионные холодильники "ЗИС-Москва" поступили в продажу только в 1951 году, а впоследствии появилась популярная марка "Саратов". До денежной реформы 1961 года "Саратов" стоил около 1,5 тыс. карбованцев, а после нее – около 150 карбованцев. Из-за высокой цены и низких темпов производства в 1962 году лишь 5 % советских семей имели холодильники. К 1970-м годам ситуация улучшилась: выпуск моделей "ЗИЛ-Москва" и "Минск" стоимостью 330-370 карбованцев позволил обеспечить приборами 43 % городских семей.

Пылесос

Серийное производство пылесосов началось в 1952 году с моделей "Пионер" и "Днепр". В 1960-х годах стоимость этих устройств составляла 40-50 карбованцев при среднемесячной зарплате 80-110 карбованцев (например, пылесос "Вихрь" в 1968 году стоил 40 карбованцев).

Благодаря быстрому росту объемов производства уровень обеспеченности городских семей пылесосами вырос с 16 % в 1970 году до 37 % в 1980 году.

Телевизор

Первый любительский механический телевизор Б-2 с экраном размером всего 3x4 см выпустили в 1932 году, однако он был недоступен для рядового покупателя. По-настоящему массовым стал телевизор КВН-49, выпуск которого начался в 1949 году.

В годы после реформы стоимость телевизоров достигала 900-1200 карбованцев, что превышало среднюю зарплату того времени в 600-800 карбованцев. Несмотря на высокую цену, к 1970 году телевизоры уже были в 61 % городских семей.

Катушечный магнитофон

Бытовые катушечные магнитофоны начали выпускать в конце 1940-х годов в Киеве под маркой "Днепр". В 1960-х годах после денежной реформы самой доступной розничной моделью был магнитофон "Романтик" по цене около 160 карбованцев, тогда как другие аналоги стоили 180-200 карбованцев и более при средней зарплате в 90 карбованцев.

К началу 1980-х годов катушечные магнитофоны смогли приобрести лишь 30 % семей в городах.

Стиральная машина

Отечественное массовое производство стиральных машин началось в 1950-х годах на Рижском электромеханическом заводе с модели ЕАЯ.

Первые устройства были довольно примитивными: вода в них не подогревалась, а наполнять и сливать бак приходилось вручную. Цена такой машины была близка к среднемесячной заработной плате и составляла около 600 карбованцев до реформы. Благодаря быстрому наращиванию объемов производства уже к 1970 году 64% городских семей имели дома стиральную машину.

OBOZ.UA предлагает узнать о приборах, которые были в каждом доме в СССР, а сейчас вызывают удивление.

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