Не холодильник или стиральная машина: назван прибор, который является крупнейшим потребителем электроэнергии дома

Поиск причин высоких ежемесячных платежей за электроэнергию часто приводит к неправильным выводам. Большинство людей подозревают приборы, которые постоянно подключены к сети, такие как холодильник, стиральная и посудомоечная машины. Однако энергетический анализ показывает совсем другую картину.

Видео дня

Индукционная варочная поверхность, которая может похвастаться элегантным внешним видом и передовыми технологиями, на самом деле является крупнейшим потребителем электроэнергии в среднестатистическом доме, пишет OBOZ.UA.

Индукционная технология справедливо ценится за свою чрезвычайную скорость и чувствительность. Вода в кастрюле закипает всего за несколько секунд, а изменения температуры происходят мгновенно. Однако эта впечатляющая производительность требует огромного количества энергии.

Стандартная индукционная варочная поверхность имеет мощность подключения около семи тысяч ватт, тогда как более продвинутые и большие модели достигают одиннадцати тысяч ватт. Для сравнения стоит отметить, что средний холодильник потребляет от ста до двухсот ватт во время работы компрессора.

Когда индукционная варочная поверхность одновременно активна, все четыре зоны приготовления работают на максимальной мощности, прибор в этот момент потребляет больше электроэнергии, чем все остальные бытовые приборы вместе взятые.

Часто возникает аргумент, что приготовление пищи занимает лишь короткое время, и поэтому общее потребление не может быть таким высоким. Хотя это правда, что индукционная варочная панель не работает непрерывно в течение дня, ее конечное потребление настолько велико, что полчаса приготовления пищи существенно влияет на конечное общее потребление энергии.

Приготовление большого воскресного обеда с использованием нескольких кастрюль и сковородок одновременно создает огромный всплеск энергии в домашней сети.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram иViber, чтобы быть в курсе последних событий.