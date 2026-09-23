Не говорите «цветная капуста»: как это будет по-украински

Названия привычных продуктов нередко становятся источником языковых ошибок. Одна из них касается овоща, который называют "цветная капуста".

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Из-за буквального перевода можно услышать вариант "кольорова капуста", однако на украинском языке нормативное название другое. OBOZ.UA рассказывает, как правильно.

Правильно говорить "цвітна капуста". И слово "цвитна" в данном случае связано вовсе не с цветом овоща.

Название объясняется особенностью самого растения. Часть цветной капусты, которую мы обычно готовим и едим, – это плотно собранные неразвитые соцветия.

В украинском языке есть слова "цвіт", "цвісти", "цвітіння". Именно с этим значением и связано название овоща. Поэтому русское "цветная капуста" не нужно переводить как "кольорова".

Путаница может возникать еще и из-за того, что слово "цвет" в русском языке означает цвет. Однако в названии этой огородной культуры речь идёт о цветках растения, а не о его окраске.

Интересно, что сама цветная капуста действительно бывает разных цветов. Помимо наиболее привычных белых сортов, выращивают зеленые, желтые, оранжевые и фиолетовые.

В разных источниках и диалектах можно встретить и другие названия этого овоща. В частности, употребляют "квітна капуста", "кучерява капуста" и "цвітуха".

Цветная капуста имеет и интересную историю. Раньше ее называли сирийской, связывая происхождение культуры с Сирией. Упоминания о ней встречаются еще в трудах средневекового персидского врача и учёного Авиценны, который рекомендовал употреблять этот овощ.

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