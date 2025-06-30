Не было даже окон: зачем в квартирах в СССР делали 'тещину комнату'

Жилая архитектура времен СССР содержит немало странных и даже причудливых элементов, например окошко между кухней и санузлом. Одна из таких диковинок получила в народе название "тещины комната".

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По сути, это было помещение без окон, которое можно было использовать по своему усмотрению. В народе шутили, что в таком лучше всего селить тещу, когда она приезжает в гости. Что это была за комната, зачем ее придумали и как использовали, разбирался OBOZ.UA.

Что такое тещиная комната

Под названием "тещины комната" чаще всего подразумевают небольшое отдельное помещение площадью всего 6-8 квадратных метров. Размещалось оно, в зависимости от планировки, возле кухни или у входа. В типичном советском жилом проекте такие комнаты делали преимущественно в квартирах улучшенной планировки, в частности в так называемых "чешках", "кораблях", некоторых сериях "брежневки", а также в больших трех- или четырехкомнатных квартирах.

Название "тещина комната" стало проявлением иронии и бытового дискомфорта, который часто сопровождал советского человека. Ведь традиционно в советских семьях теща (или свекровь) нередко жила вместе с молодой семьей. И, конечно, пыталась научить детей тому, как жить правильно. И вот, когда квартирные условия позволяли, ей выделяли эту отдельную комнатку без окон.

Откуда взялась идея "тещиной комнаты"

Чтобы понять логику советских архитекторов, надо вспомнить главный принцип: жилье должно быть функциональным, экономичным и социально целесообразным. По замыслу проектировщиков, "тещина комната" могла выполнять несколько функций:

комната для пожилого родственника, который не требует большого пространства, но должен жить отдельно от молодой пары;

кабинет для работы, рукоделия или учебы;

обособленная детская комната для младшего ребенка или ребенка-подростка;

комната для гостя или временных жителей (в частности, тещи, которая приехала в гости и "задержалась" на несколько лет);

кладовая или гардеробная – на практике многие использовали ее именно так.

На самом деле в сериях квартир 1970–80-х годов советская архитектура активно экспериментировала с многофункциональностью – комнаты часто проектировались не только для "проживания", а как часть социальной инфраструктуры семьи. Идея заключалась в том, чтобы минимум пространства обеспечивал максимум возможностей.

Почему комнату начали называть "тещиной"

Есть несколько причин, почему в народе именно теща стала "владелицей" этой комнаты. Так молодые семьи из городов часто забирали с собой мать жены, чтобы она помогала с детьми, бытом или просто не оставалась одна в селе. В таком случае старшую женщину нередко селили в этом дополнительном помещении.

Во многих семьях после бракосочетания женщина оставалась ближе к своей матери, чем мужчина к своей. Поэтому именно теща чаще жила с молодой парой. Конечно, в честь нее и назвали дополнительную комнату, которую она часто и занимала.

Сыграл свою роль и специфический советский юмор. В тогдашней культуре (а особенно в юмористических выступлениях, анекдотах и телепередачах) теща стала классическим образом "надоедливой родственницы", которая якобы "садится на голову". И название комнаты, где нередко селилась или останавливалась теща, стало намеком на такое ее не слишком приятное присутствие.

За что сейчас ценят тещины комнаты

Иронично, но в современном жилищном строительстве спрос на такие маленькие отдельные комнаты снова вырос. Особенно в период пандемии, когда многим понадобилось отдельное пространство для работы или учебы из дома. То, что когда-то казалось абсурдной советской архаикой, теперь считается удобным решением. Такие закоулки или отдельные комнатки даже начали закладывать в проектах новостроек.

К тому же в мире минимализма и функционального дизайна такая комната стала идеальным вариантом для размещения гардеробной, кладовой, мини-библиотеки, кабинета или комнаты для гостей. Подобное помещение позволяет также решить немало вопросов с расположением зон для хранения, а значит освободить немало пространства в других жилых комнатах.

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