Современные дети не поймут: какая странная вещь была в тетради каждого школьника СССР

С течением времени многие аспекты школьной жизни меняются, и то, что было привычным для предыдущих поколений, становится непонятным для современных детей. Когда-то неотъемлемой частью каждой школьной тетради была необычная вещь — небольшой лист разноцветной бумаги, лежавший между страницами.

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Нынешние школьники, привыкшие к шариковым ручкам, вряд ли поймут его назначение. Однако этот предмет имел свою незаменимую роль в учебном процессе и повседневной жизни учащихся.

Промокашка – атрибут советских школьников

Этот таинственный лист бумаги назывался промокашкой и был обязательным элементом каждой новой тетради. Его основная функция заключалась в ускорении процесса высыхания чернил. Во времена, когда школьники писали перьевыми ручками с жидкими чернилами, они высыхали достаточно медленно. Чтобы избежать размазывания написанного и загрязнения рук или одежды, достаточно было просто промокнуть текст промокашкой. Это позволяло поддерживать тетради в опрятном состоянии.

Но даже при наличии промокашки, идеального результата достичь удавалось не всегда. Большие чернильные пятна, известные как "кляксы", требовали осторожного осушения. Сначала нужно было дождаться, пока чернила "опадут к пятну", а уже потом можно было приложить к нему "мохнатый листок промокашки". Но даже после таких усилий, часто вместо пятна оставалась дырка.

История возникновения промокательной бумаги довольно интересна. По одной из версий, ее изобретение произошло случайно. В 1835 году на одной из бумажных фабрик в Англии рабочий по ошибке не добавил клей к бумажной смеси. Полученная бумага оказалась шероховатой и непригодной для письма, но при этом прекрасно впитывала жидкости. Филолог Константин Богданов в своей статье "Из истории клякс. Уроки чистописания в советской школе и медиальная антропология" отмечает, что до революции эта бумага называлась "клякс-бумага", а после нее – "промокательная бумага", или просто "промокашка" в разговорной речи.

Несмотря на свое основное назначение, промокашка была не только инструментом для письма. Она имела множество других применений в повседневной школьной жизни. Школьники с легкостью вырезали из нее снежинки для украшений, мастерили бумажные самолетики для развлечений на переменах. Также, по свидетельствам бывших учеников, промокашка часто использовалась для написания шпаргалок. В общем, это был универсальный и многофункциональный инструмент, который стимулировал детское творчество и изобретательность.

С появлением и повсеместным распространением шариковых ручек, потребность в промокашках постепенно исчезла. Шариковые ручки, благодаря своим чернилам, которые быстро сохнут, сделали промокашку лишней. Таким образом, этот некогда незаменимый атрибут школьной жизни превратился в артефакт прошлого, который сохранился лишь в воспоминаниях старших поколений и исторических описаниях. Современные школьники могут только представить, какую роль играл этот простой, но важный лист бумаги.

OBOZ.UA напоминает, что школьницы во времена советской власти должны были носить гольфы.

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