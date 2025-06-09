Не был дома почти четыре года: из плена освободили 22-летнего военного из Калуша. Фото

9 июня во время большого обмена пленными освободили нашего защитника из Калуша Андрея Биника с позывным "Бенч", военнослужащего 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ДШВ ВС Украины. Герой не был дома почти четыре года.

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Мэр города Калуш Ивано-Франковской области Андрей Найда подтвердил радостную новость в Facebook. "Среди освобожденных украинских воинов – наш земляк, житель громады Андрей Биник. После тяжелых испытаний он наконец дома. Живой. Свободный", – написал чиновник.

Мама десантника Татьяна Александровна рассказала "Укринформу", что уже разговаривала с сыном по телефону, спросила, как его здоровье.

"Я ждала каждую ночь и каждый день, чтобы он попал в эти списки. Это для меня самая радостная новость с начала войны... Радуюсь, что он в Украине, радостный. Его состояние уже не такое подавленное", – сообщила она.

Женщина заявила, что с 2021 года ее сын служил в Хмельницкой области, а на фронт попал в 2024-м. "Андрей не был дома почти четыре года", – отметила она.

"Бенч" пропал без вести на Покровском направлении (Донетчина) в феврале 2025-го.

"28 января он предупредил, что может исчезнуть со связи. Я знала, что он пошел на задание, и ждала. Прошло 10 дней, но Андрей на связь не выходил. Позже я узнала, что он пропал без вести во время боевых действий 10 февраля в Покровском районе", – вспомнила мама Героя.

Позже она увидела своего сына на видео, и это подтвердило, что он попал во вражеский плен.

Сейчас Бинику 22 года. В родном Калуше его ждут мама, бабушка, двоюродные братья. Старший брат Андрея тоже защищает Украину на передовой.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В понедельник, 9 июня, Украина и государство-агрессор Россия начали масштабный обмен военнопленными, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Домой возвращаются раненые и тяжелораненые, а также бойцы моложе 25 лет.

– Количество освобожденных сейчас не разглашают из соображений безопасности. Цифры будут объявлены после того, как процесс будет завершен.

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