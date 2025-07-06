Не будут серыми и твердыми: самые удачные паровые вареники с ягодами на теплом кефире

Домашние вареники – блюдо, которое любит каждый украинец. Готовить их можно с абсолютно разными начинками, а чтобы тесто было пышным и не темнело, выбирайте качественную муку и обязательно подогрейте кефир.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных паровых вареников, которые готовятся на теплом кефире.

Ингредиенты:

1 желток

200 мл теплого кефира 2,5%

320 г муки

1 ч.л. соды (без горки)

1/2 ч.л. соли

1 ст.л. сахара

Начинка:

вишни/черешни/клубника/шелковица – соединяем с сахаром и крахмалом

Способ приготовления:

1. Смешиваем теплый кефир, желток, соль, сахар, добавляем муку, соду, замешиваем мягкое тесто которое не липнет к рукам и оставляем на 15 минут.

2. Ягоды соединяем с сахаром и крахмалом, на 200 г ягод по 1 ст. л сахара и 1/2 ст. л крахмала.

3. Раскатываем тесто, не слишком тонко, должна быть толщина 2-3 мм, кружочки теста наполняем начинкой и придайте форму вареникам.

4. Готовим на паровой бане 5-6 минут по 5-6 шт. за раз (не больше, иначе слипнутся).

Обязательно после приготовления щедро смазываем маслом!

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