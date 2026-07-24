Не бархатцы: какие два цветка защитят ваш огород от вредителей

Бархатцы часто высаживают рядом с овощами в надежде отпугнуть вредителей их запахом. Однако тля, клещи и гусеницы могут и дальше повреждать растения. Более целенаправленное действие оказывают пиретрум и календула, хотя использовать их нужно по-разному.

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Цветы на огороде способны не только украшать грядки. Одни содержат природные инсектицидные вещества, другие воздействуют на почвенных вредителей или привлекают полезных насекомых. OBOZ.UA рассказывает, почему и как стоит высаживать на огороде пиретрум и календулу.

Пиретрум

В соцветиях пиретрума, или далматинской ромашки, содержатся пиретрины. Эти вещества используют против тли, клещей, гусениц и других вредителей.

Однако сам куст рядом с капустой или помидорами не обеспечит полной защиты. Для обработки растений готовят настой: 100 г сухих цветков заливают 1 л теплой воды и оставляют на 12 часов в темном месте. После процеживания средство разбавляют в 5 л воды. Для лучшей прилипаемости можно добавить около 20 г растворенного хозяйственного мыла.

Опрыскивание проводят вечером в сухую безветренную погоду. Цветущие растения обрабатывать не следует, поскольку средство может нанести вред пчелам и другим полезным насекомым. Во время работы следует пользоваться перчатками и не допускать попадания настоя в водоемы.

Календула

Календула действует преимущественно через корни. Они выделяют в почву вещества, которые могут создавать неблагоприятные условия для некоторых видов нематод.

Эти микроскопические черви повреждают корни помидоров, огурцов, перца и клубники. Из-за этого растения растут слабее, вянут и хуже плодоносят.

Полностью избавиться от нематод только с помощью календулы не получится. Ее следует сочетать с севооборотом, удалением пораженных растений и выращиванием устойчивых сортов.

Она также привлекают мух-журчалок. Их личинки питаются тлей и помогают сдерживать её распространение.

Календулу можно сеять по краям грядок или в широких междурядьях. Между цветами и овощами желательно оставлять 20–30 см, чтобы кусты не затеняли растения и не ухудшали проветривание.

Чтобы пиретрум и календула не размножались самосевом, увядшие соцветия нужно срезать до созревания семян.

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