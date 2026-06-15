Не ароматизатор и не уксус: что добавить при стирке полотенец, чтобы они приятно пахли
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Если ваши полотенца после стирки в стиральной машине имеют неприятный запах, обратите внимание: вам стоит рассмотреть возможность использования этой жидкости для стирки.
Пользователь TikTok @brunchwithbabs, также известный как Babs, раскрыл секретное оружие против стойких запахов. Это и – т использование водки.
"Я научилась этому от своей бабушки. Небольшое количество водки может помочь избавиться от запахов на одежде, мебели, обивке и даже матрасах. Вам понадобится только водка и бутылка с распылителем", — сказала автор.
При распылении на одежду сосредоточьтесь на участках, где обычно скапливается больше бактерий и, следовательно, появляется запах, например, под рукавами. Держите спрей на расстоянии примерно 45 сантиметров и делайте широкие движения.
Водка действует, присоединяясь к молекулам с запахом, которые возникают естественным образом, а затем разлагаются, что приводит к появлению запахов.
Водка – т отличное дезинфицирующее средство. Она известна своей способностью уничтожать бактерии и нейтрализовать запахи, поэтому она эффективно устраняет затхлые запахи с полотенец.
Как избавиться от неприятных запахов с полотенец
Однако эксперты рекомендуют удивительно простой подход. Просто налейте умеренное количество водки – примерно стакан – непосредственно в стиральную машину вместе с обычным моющим средством.
Спирт испаряется в течение цикла стирки и сушки, не оставляя никаких следов или запаха.
Дженнифер уверяет, что использование водки во время стирки не повредит вашим полотенцам или стиральной машине.
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