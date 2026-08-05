Названы самые загадочные украинские фамилии: их тайна до сих пор не разгадана

Украинские фамилии могут таить тысячелетние тайны, и далеко не все из них поддаются объяснению. Некоторые родовые имена не имеют очевидного происхождения и не являются производными от других слов или имен.

Видео дня

Именно такие фамилии до сих пор остаются загадкой для ученых. Об этом в своей колонке в газете "Сурма" написал украинский ученый, доктор географических наук и писатель Петр Масляк.

Какие фамилии наиболее распространены в Украине

По словам Петра Масляка, украинские фамилии отличаются необычайным разнообразием, хотя в то же время их можно систематизировать. Наиболее известными считаются фамилии с окончанием -енко, однако их доля в Украине не является доминирующей и составляет в среднем до 15%.

Второе место занимают фамилии на -ук, которые особенно распространены на Волыни. Третью группу составляют фамилии с окончаниями -ский, -цкий, -зький, которые часто связаны с географическим происхождением человека. Четвертую группу составляют существительные-фамилии, такие как Дуб, Осика или Куница, которые равномерно распространены по стране.

Загадочные фамилии и их возможное происхождение

Отдельную категорию составляют фамилии, происхождение которых до сих пор вызывает споры. У них нет четкой этимологии, а их значение теряется в глубине веков. Например, фамилии с основой "масл-" могут иметь различные вариации — Масляк, Маслюк, Маслик, и их происхождение объясняют как бытовыми словами, так и древними легендами.

Другая группа — фамилии с окончанием -но, такие как Дахно или Махно, где меняется только первая согласная. Также существуют фамилии на -ман, которые могут иметь германские корни, или на -ион, встречающиеся в старых казацких реестрах. Часть из них может быть связана даже с очень древними культурами и народами.

Почему украинские фамилии такие уникальные

По мнению исследователя, украинские фамилии относятся к одним из древнейших в мире, именно поэтому их этимология часто сложна или утрачена. Они могут быть схожими по звучанию с фамилиями разных народов — от европейских до азиатских.

Кроме того, украинские фамилии легко адаптировались в других странах, меняя звучание. Из-за этого их нередко ошибочно относили к другим национальностям.

Именно эта многослойность и древность делают украинские фамилии предметом исследований и одновременно — одной из величайших языковых загадок.

Напомним,немало украинских фамилий, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.

Также OBOZ.UA рассказывал, что каждая украинская фамилия имеет свою историю, поэтому некоторые из них могут иметь княжеское происхождение. Особенность заключается в том, что такие фамилии оканчиваются либо на "-ий", либо на "-ич".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!