Названы четыре знака зодиака, которые крепче других чувствуют связь со Вселенной

Мы имеем глубокую связь с Вселенной и всем, что она охватывает, на духовном уровне. Однако некоторые знаки зодиака обладают уникальной способностью устанавливать еще более глубокие связи с божественным.

Опытный астролог Лиза Стардаст определила четыре знака зодиака, которые отличаются повышенной чувствительностью к космическим энергиям. Эти знаки не только настроены на небесные влияния, но и получают пользу от защитного щита, предоставленного Вселенной, который ведет их сквозь жизненные вызовы, пишет Yahoo .

Какие знаки зодиака духовно защищены Вселенной?

Вселенная предлагает духовную защиту всем знакам зодиака; однако Рак, Лев, Водолей и Рыбы имеют особую связь с космосом благодаря своим планетарным управителям и связям с духовными сферами.

Каждый знак зодиака также связан с Архангелом-хранителем, который имеет исключительные божественные способности. Следующие четыре знака зодиака настроены на духовных наставников: Рак связан с Архангелом Гавриилом, который олицетворяет заботу. Лев связан с Архангелом Михаилом, известным своим лидерством и защитой. Водолей связан с Архангелом Уриилом, который символизирует свет и истину. Наконец, Рыбы связаны с Архангелом Сандалфоном, который подчеркивает интуицию и сострадание.

Рак

Рак — водный знак, глубоко связанный с Вселенной, которой правит Луна, жизненно важная сила для всех эмоциональных существ на Земле. Луна управляет приливами океана, и Раки известны тем, что благодаря своей связи с водой находятся в гармонии с потоком энергии. Эта связь делает их естественно интуитивными, часто побуждая их действовать, руководствуясь эмоциями и сердцем.

Поскольку Раки испытывают широкий спектр чувств, они склонны замыкаться в своих защитных оболочках, позволяя войти только тем, кто доказал, что достоин их доверия. Как только они впускают этих друзей, Раки выражают свою благодарность, вкладывая свою энергию в то, чтобы помочь им стать тем человеком, которым им суждено быть. Однако, если их сердца разбиваются, Раки могут быстро двигаться дальше, подобно переменчивым приливам, демонстрируя, что Вселенная их поддерживает. Их стойкость в преодолении сложных ситуаций действительно впечатляет.

Лев

Планетой-правительницей Льва является Солнце. Благодаря своей жизненной силе и энергии, Львы могут уверенно бродить по Земле, окруженные любовью и достатком. Солнце обеспечивает им защиту, поощряя быть честными, творческими и отстаивать свою целостность. Однако, как огненный знак, Львы иногда могут быть импульсивными и манипулировать ситуациями в свою пользу.

К счастью, когда они попадают в беду из-за своих действий, они обладают замечательной способностью очаровывать других и представлять свою позицию, что позволяет им избегать последствий. Львы могут легко попасть в беду, но они так же умеют находить выход. В конце концов, их уверенность и устойчивость происходят от интенсивных лучей Солнца, которые зажигают в них уникальную искру, предоставляя им непревзойденный драйв – возможно, сравнимый только с их огненным знаком – Овном.

Водолей

Водолей олицетворяет дух, который помогает другим утолить жажду — как буквально, так и метафорически. Эта связь говорит о том, что их поддерживает Вселенная. Водолеи любят помогать другим, строя сообщество и общаясь с разными людьми, поскольку они стремятся связаться и понять других на более глубоком, более душевном уровне.

Их чрезвычайный интеллект в сочетании со способностью рассматривать ситуации с уникальных точек зрения позволяет им вносить весомый вклад в общество. Как результат, они часто получают вознаграждение и защиту от вреда от Вселенной. Принцип отношения к другим так, как они хотят, чтобы относились к ним, является фундаментальным для этого воздушного знака, что еще больше подкрепляет идею о том, что Вселенная их поддерживает. Положительные результаты часто возникают у добрых людей, что видно из того, как Водолеи преодолевают трудности с грацией и сочувствием. Они получают взамен то, что щедро отдают, что часто является значительным.

Рыбы

Этот мистический водный знак гармонирует с движениями Вселенной и его трансцендентной энергией. Как и Рак, Рыбы — интуитивный водный знак. Благодаря своим нежным сердцам и душевной природе, многие Рыбы одарены Вселенной сочувствием и эмпатией. Они могут использовать эту эмоциональную силу, чтобы избежать сложных ситуаций и опасности. Их чувства служат предупреждениями, помогая им ориентироваться в потенциально опасных обстоятельствах.

Когда Рыбы принимают свою естественную уверенность и динамизм, они могут инициировать романтические жесты, которые как дарятся, так и принимаются. Ощущение любви предлагает им возможности для формирования увлекательных связей и наслаждения от увлекательных встреч. Вселенная поощряет их оставаться открытыми к новому опыту и проявлять инициативу в своих романтических начинаниях. Такой подход приносит волнение и страсть, мотивируя Рыб ловить момент и жить настоящим.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

