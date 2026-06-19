Названо лучшее время для полива садовых растений: и это не утро

Многие садоводы, возможно, не знают, что существует оптимальное время для полива растений, особенно в периоды жаркой погоды. Выбор времени важен по нескольким ключевым причинам, наиболее очевидной из которых является необходимость избежать испарения, чтобы растения могли впитать влагу, прежде чем тепло вытянет её из почвы.

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Выбор правильного времени суток для полива сада также может помочь предотвратить определенные болезни, одновременно снижая стресс для ваших растений. Дополнительные основные рекомендации включают отказ от полива сверху и, в некоторых случаях, учет типа используемой воды в зависимости от растения. Однако, как правило, существует конкретное оптимальное время для полива уличных растений, позволяющее добиться максимальных результатов, пишет Express.

По словам экспертов по садоводству из Blooming Expert, поздний день или ранний вечер – между четвёртым и шестым часом вечера, пока в воздухе ещё есть свет и тепло – — это "лучшее время" суток для полива садовых растений.

Они отметили, что поливать растения в начале вечера "лучше, чем позволять им получать необратимые повреждения к следующему утру".

Во время жаркой погоды почва может быстро высыхать, из-за чего растения остро нуждаются во влаге для выживания.

Дело в том, что даже в течение ночи остаточное тепло может привести к испарению части поверхностной влаги, а это означает, что неотложная потребность растения в воде может перевесить обычные риски, связанные с вечерним поливом.

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