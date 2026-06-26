Названо лучшее время для полива растений в саду во время жары: ответ вас удивит

Полив в нужное время может стать решающим фактором для сада, переживающего жару. Именно она подвергает испытанию как растения, так и тех, кто за ними ухаживает.

Видео дня

Во время этой первой летней жары температура резко повышается, а солнце палит часами. Один из самых распространенных вопросов среди любителей садоводства и экспертов – когда лучше всего поливать растения, чтобы они могли извлечь из этого максимум пользы, пишет OBOZ.UA.

Хотя может показаться, что подходит любое время, пока почва сухая, на самом деле выбранный период суток напрямую влияет на способность корней поглощать воду, на испарение жидкости и даже на общее состояние здоровья растений. По этой причине эксперты соглашаются с рекомендацией, которая особенно важна в периоды сильной жары.

Раннее утро – лучшее время для полива растений, поскольку испарение меньше. Когда солнце еще не достигло пика своей интенсивности, температура ниже, у воды есть больше времени впитаться в почву, прежде чем испариться, и растения могут использовать влагу в течение дня.

Кроме того, утренний полив гарантирует, что у растений будут достаточные запасы воды, чтобы пережить самую жаркую часть дня.

В течение дня листья теряют воду в результате транспирации — естественного процесса, который ускоряется при высоких температурах. Если корни получают достаточно влаги, растение лучше переносит тепловой стресс.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно поливать огурцы, помидоры и другие овощи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.