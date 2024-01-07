Назван "идеальный" день года, когда родились 19 из топ-500 миллиардеров мира

19 миллиардеров из рейтинга самых богатых людей мира по версии Bloomberg родились 30 ноября. Среди этих людей издательские магнаты, мастера производства, кинопродюсеры.

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Соответствующее исследование провели финансовые эксперты Coupon Follow, изучив данные о топ-500 миллиардерах мира. Большинство в этом списке – жители Соединенных Штатов Америки (189 человек). На втором месте – Китайская Народная Республика (53 миллиардера из перечня Bloomberg).

Эксперты также обратили внимание на даты рождения богатейших людей на планете. Они заявили, что 30 ноября – самое популярное число, которое "на много больше опережает другие даты рождения".

Одновременно с этим в разные числа октября родилось 45 из 500 миллиардеров.

30 ноября день рождения празднует бизнес-магнат Дональд Ньюхаус, владелец Advance Publications. У него 115-е место в рейтинге миллиардеров (15,8 млрд долларов капитала). Ньюхаус находится на первом месте среди тех, кто родился 30 ноября.

Основатель компании-производителя красок и покрытий Wuthelam Holdings в Сингапуре Го Ченг Лян на втором месте. В общем списке 500 богатейших людей он на 183 строчке (11,1 млрд долларов капитала).

Третье и четвертое места занимают Гун Хунцзя, вице-президент китайского поставщика оборудования для обеспечения безопасности Hikvision (10,8 млрд долларов), и американская кинопродюсер Дайан Хендрикс (10,4 млрд долларов).

Единственной близкой к 30 ноября датой было 1 января – в этот день родились 13 миллиардеров.

Как писал OBOZ.UA, ранее в СМИ рассказали, как выглядят бункеры, где миллиардеры хотят пережить апокалипсис. Известно, что Марк Цукерберг планирует на строительство своего укрытия на Гавайях.

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