Навсегда 35 лет: во Львове Россия убила полицейского ракетой. Фото

В четверг, 30 июля, во Львове в результате российского ракетного удара погиб гражданский сотрудник полиции Львовской области Владимир Шандра. Ему было 35 лет. Без отца и сына остались его родные – у мужчины остались родители и сестра, а правоохранители выразили соболезнования семье и коллегам погибшего.

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О гибели сотрудника сообщили в полиции Львовской области. Также мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что тело мужчины извлекли из-под завалов дома на улице Патона.

В полиции сообщили, что жертвой российского нападения стал Владимир Шандра – инспектор I категории отдела службы "102" Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования полиции Львовской области.

Его тело спасатели извлекли из-под завалов жилого дома, который был разрушен в результате попадания российской ракеты. Погибшему было 35 лет.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил трагическую новость и отметил, что Владимира Шандру извлекли из-под завалов во время проведения аварийно-спасательных работ на улице Патона.

"К сожалению, у нас есть подтверждённая трагическая новость. Под завалами дома на улице Патона спасатели извлекли тело 35-летнего Владимира Шандры — сотрудника полиции Львовской области. Искренние соболезнования родным, близким и коллегам Владимира. Светлая память", — написал Садовый.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 30 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Львову, в результате обстрела в областном центре зафиксированы значительные разрушения.

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