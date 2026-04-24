Навсегда 25: на войне погиб сын известного политолога Богдан Левусь. Фото

На войне против российских захватчиков погиб Богдан "Кулома" Левусь, который защищал Украину в рядах 12-й бригады оперативного назначения "Азов" Национальной гвардии. Воину навсегда останется 25 лет.

О гибели защитника сообщил его отец – известный политолог, директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан" Дмитрий Левусь. "Сынок, тебе навсегда 25. Спасибо всем за поддержку. Слава Героям!" – написал он.

В "Азове" Богдан Левусь служил оператором БпЛА. Воин погиб 12 апреля 2026 года.

Богдана провели в последний путь 21 апреля. "Кулому" похоронили со всеми воинскими почестями на Национальном мемориальном военном кладбище.

"Богдан "Кулома" Левусь – присутствует. Со святыми покой светлому воину Христову", – написал Андрей Лозовой.

Он выразил соболезнования Дмитрию Левусю, который в тот день похоронил сына.

"Богдан "Кулома" Левусь. RIP. Навсегда в строю. АЗОВ потерял своего воина. Мать сына... Так случилось, что Дмитрий Левусь, хоронит сына в собственный день рождения... Не хватает слов соболезнования близким и родным", – написал Юрий Коновальчук.

