"Национальная легенда Украины": Зеленский наградил директора Приднепровской ТЭС ДТЭК

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ежегодную награду "Национальная легенда Украины" военным и гражданским украинцам, которые своим трудом укрепляют и защищают страну. Среди лауреатов – директор Приднепровской ТЭС ДТЭК Анатолий Боричевский.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что церемония награждения прошла при участии президента и первой леди Елены Зеленской. Награду получили военнослужащие, медики, энергетики, художники, спортсмены, журналисты и другие украинцы и иностранцы, внесшие весомый вклад в поддержку и защиту Украины.

В частности, среди награжденных – директор Приднепровской ТЭС ДТЭК Анатолий Боричевский, который более 30 лет работает в энергетике.

"Эта награда посвящена энергетикам, которые ежедневно восстанавливают поврежденное оборудование, подключают к сети энергоблоки и обеспечивают страну светом. О ремонтниках, шахтерах и машиностроителях, на которых держится энергосистема. Я считаю, что сегодня эти люди являются национальной легендой Украины. Каждый, кто остается на своем месте и выполняет работу, несмотря на обстрелы и опасность, является национальной легендой. Поэтому эту награду я принимаю от имени всей нашей команды", – сказал Боричевский.

В ДТЭК подчеркнули, что особую значимость его опыт и работа приобрели во время полномасштабной войны, когда он возглавлял Кураховскую ТЭС – одну из теплоэлектростанций, расположенных ближе всего к линии фронта. Она постоянно подвергалась российским обстрелам, разрушениям и остановкам. Несмотря на это, энергетики восстанавливали поврежденное оборудование и возвращали ТЭС к работе.

Когда из-за приближения фронта спасти станцию уже было невозможно, под руководством Боричевского энергетики провели беспрецедентную операцию по эвакуации её оборудования. Под угрозой обстрелов и без железнодорожного сообщения специалисты демонтировали критически важные узлы весом в десятки тонн и вывозили их автомобильным транспортом, чтобы ускорить восстановление на других станциях.