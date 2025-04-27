Наташа Романова: голливудская звезда родом из Украины

Американскую актрису Наташу Романову за разностороннюю одаренность называют "человеком эпохи Возрождения": она поет в популярной рок-группе, пишет стихи, работает телеведущей новостных программ, является моделью – была лицом многих крупных марок и брендов, увлекается квантовой психологией и играет в театре и кино. Поскольку талантливый человек талантлив во всем, все это она делает одинаково хорошо. Несмотря на то, что со времени отъезда из Украины Наташа Романова ни разу не возвращалась на родину, истоки ее многочисленных способностей именно тут – в Виннице, где она родилась и прожила первые 17 лет своей жизни.

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"Первое соприкосновение с творчеством"

Наташа Романова родилась 22 апреля 1979 года в украинской Виннице. Ее день рождения совпал с днем рождения "дедушки Ленина", который в Советском Союзе обычно праздновали с размахом – красными флагами и торжественной музыкой, и девочка, приходя в школу, радовалась, считая, что все происходящее имеет отношение и к ней тоже. С детства Наташа увлекалась музыкой – по ее словам, она влезала на любую табуретку и пела песни или читала стихи, поэтому родители отдали ее в музыкальную школу, а потом и в музыкальное училище. Освоив игру на фортепиано, Романова начала сочинять песни, что ей нравилось гораздо больше, чем играть классические произведения. Навыки композиции, которые она приобрела в то время, пригодилась ей впоследствии – во взрослом возрасте, когда она начала заниматься музыкой всерьез. Писать стихи к музыке девочку научил отец, показав ей, как нужно их зарифмовывать – этот опыт Романова назвала своим "первым соприкосновением с творчеством". Родители, которых Романова называет своими лучшими друзьями (мать – стилист-парикмахер и отец – телемастер), серьезно отнеслись к ее увлечению творчеством и, когда дочери исполнилось 15 лет, спродюсировали ее первый – еще украинский – музыкальный альбом. И даже возили ее на шоу детских талантов "Утренняя звезда", где публику восхитили не только ее песни, но нежный романтический образ.

Музыкальный Нью-Йорк

Через два года, в средине 90-х, ее семья переехала из Украины в США и поселилась в Нью-Йорке, который Романова полюбила всей душой – большую часть жизни она прожила именно в этом городе. В Америке за карьеру дочери родители взялись всерьез: она начала профессионально заниматься музыкой, сотрудничать с отдельными музыкантами и даже целыми коллективами. Одним из них стала рок-группа Discrete Encounter, которой руководил композитор Тарас Машталир. Романова записала с ними три альбома: Тарас сочинял музыку, а Наташа тексты, она же пела. В результате, по ее словам, получился интересный рок-н-рольный проект.

Воспитанница Ли Страсберга

Некоторое время спустя, Романова поняла, что музыка перестала быть единственным творческим путем, по которому ей хотелось бы идти. Она задумалась о том, как раскрыть новые грани своего таланта – в кино и на телевидении. Решив получить актерское образование, Наташа стала студенткой Института театра и кино Ли Страсберга, адаптировавшего знаменитый метод Станиславского. Ей льстил тот факт, что театральный педагог воспитал таких знаменитостей, как Роберт де Ниро и Аль Пачино, хотя на одном потоке с ней звезды первой величины и не учились. Романовой было не до того, чтобы оценивать профессиональный статус однокурсников – она училась с большим интересом и увлечением. Ее приводил в восторг как творческий метод Страсберга, который заставлял студентов выворачивать себя "наизнанку" с психологической точки зрения, так и атмосфера, царившая на курсах. Учеба, проходившая на английском, была одновременно и сложной, и интересной, особенно если учесть, что студенты, желающие стать актерами, съехались в Нью-Йорк не только из разных американских штатов, но и из многих стан Европы. Про атмосферу курсов Романова говорила, что чувствовала себя так, как будто бы находится на другой планете.

"Дочь полка"

Работа на телевидении, на которую Романова попала еще во время учебы у Страсберга, стала одним из главных занятий в ее жизни: она не только озвучивает новости в эфире, но и сама пишет их. Возможно, поэтому Наташу очень любят зрители, считая ее человеком, которому можно верить. И это несмотря на то, что поначалу в телекомпании НТВ Америка, куда она пришла работать, ее встретили без особого энтузиазма. "Наташа, – говорили ей будущие коллеги, – ты же так хорошо поешь, что ты будешь делать у нас?" Ей же просто был очень интересен этот вид деятельности, она училась новому делу у всех понемножку, за что называла себя "дочерью полка".

Вместо театра – кино

Обучаясь актерскому мастерству у Страсберга, Наташа хотела работать в театре, благо, в Нью-Йорке их предостаточно. Но, сыграв в двух спектаклях и попав на съемочную площадку короткометражного фильма, снимавшегося по заказу Колумбийского университета, увлеклась кино. Перед камерой Романова, которая к тому времени уже работала на телевидении, держаться умела, можно сказать даже больше – она жила перед ней, поэтому на съемочной площадке чувствовала себя, как рыба в воде. Наташа Романова сыграла в нескольких голливудских фильмах, среди которых драматический триллер "Самый прекрасный остров", снятый Аной Асенсио по ее собственному сценарию. Фильм получил Гран-при жюри на кинофестивале South by Southwest (SXSW), демонстрировался на многих кинофестивалях и был номинирован на престижную премию Independent Spirit Awards 2018. Еще одна заметная работа Романовой – нашумевший фильм Абеля Феррары "Добро пожаловать в Нью-Йорк", где ее партнером стал Жерар Депардье. Не так давно Наташа решила попробовать себя в качестве режиссера и продюсера – ее дебютная короткометражка Shoe Lady был показан на кинофестивале NewFilmmakers New York в 2017 году.

Телефонные будки, оклеенные фотографиями

Еще одна сфера, в которой работает Романова, – это модельный бизнес. Она до сих пор со смехом вспоминает, как все телефонные будки на Манхэттене были оклеены рекламой банка, на плакатах которой красовалась именно она. По словам Наташи, работа модели сложная в физическом отношении, но очень напоминает ей работу перед камерой в кино. К тому же, если фотограф умеет грамотно поставить энергетическую задачу, у модели все получается легко и просто. Романова также пишет стихи: первая книга ее поэзии – "Огненная тропа" – увидела свет в январе 2015 года.