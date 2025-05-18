Настоящий "Киевский" торт: рассказываем, как правильно приготовить дома самый вкусный десерт

"Киевский" торт – один из самых вкусных десертов, который любят все. Стоит отметить, что особенность этого десерта в его хрустящей, воздушной основе и нежном креме. Такой торт можно приготовить даже в домашних условиях.

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Лиза Глинская поделилась на YouTube рецептом очень вкусного, легкого и удачного "Киевского" торта.

Ингредиенты:

220 г белка (комнатной температуры) (7,3 шт)

60 г сахара (1 часть) (3 ст. л. без горки)

щепотка лимонной кислоты или 5 мл лимонного сока (1 ч. л.)

50 г муки (3 ст. л. без горки + 1 ч. л. без горки)

8 г кукурузного крахмала (2 ч. л.)

190 г сахара (2 часть) (9,5 ст. л. без горки)

80 г фундука

80 г кешью

Масляный крем:

80 г желтков (2,6 шт)

200 мл молока (1 стакан объемом 200 мл)

270 г сахара (13,5 ст. л. без горки)

360 г сливочного масла жирностью 82% (2 пачки)

Дополнительно:

20 мл коньяка (4 ч. л.)

10 г какао-порошка (1 ст. л. без горки)

100 г обжаренных орехов (для декора)

Способ приготовления:

1. Коржи: обжариваем орехи при 160 градусах 15-18 минут. После того, как орехи остыли, их нужно измельчить. Перекладываем орехи в кондитерский мешок и легко сверху бьем скалкой. Объединяем в миске: сахар (2 часть), кукурузный крахмал, муку и измельченные орехи.

2. Взбиваем белок комнатной температуры со щепоткой лимонной кислоты или лимонным соком на средних оборотах до образования пены. После получения пены, добавляем сахар (первую часть) и продолжаем взбивать меренгу. После получения плотной пены, останавливаем процесс взбивания, чтобы не перебить меренгу. Добавляем к меренге сухие ингредиенты и осторожно перемешиваем лопаткой, долго не вымешивайте.

3. Взвешиваем тесто и делим его на две части.Ставим в на противень с пергаментом формы, выкладываем тесто. Разравниваем силиконовой лопаткой, а затем маленьким шпателем. Отправляем коржи выпекаться в разогретую до 130 градусов духовку с конвекцией или подогрев снизу с конвекцией. Выпекать, а скорее сушить будем два часа.

3. Достаем коржи из духовки и оставляем охлаждаться при комнатной температуре. После того, как коржи остыли, осторожно снимаем форму и пергамент. Оставляем коржи при комнатной температуре для стабилизации.

4. Масляный крем: смешиваем в сотейнике молоко, сахар и желток, перемешиваем венчиком. Ставим сотейник на плиту. На слабом огне при постоянном помешивании доводим массу до кипения. Как только масса начнет кипеть, снимаем с плиты. Переливаем основу для масляного крема в миску, накрываем пищевой пленкой вконтакт и оставляем при комнатной температуре охлаждаться.

5. Перекладываем сливочное масло в чашу миксера и взбиваем, оно должно посветлеть и увеличиться в объеме в несколько раз. Небольшими частями добавляем основу для крема и продолжаем взбивать наш крем. Одну треть крема забираем, мы сделаем из нее шоколадный крем. В ту часть крема, которая осталась, добавляем коньяк и перемешиваем. Готово. Перекладываем крем в другую емкость. Возвращаем в чашу миксера 1/3 крема. Добавляем какао-порошок и перемешиваем, готово.

6. Собираем торт: кладем на лист пергамента корж. Выкладываем масляный крем с коньяком на корж и разравниваем. Немного крема оставляем для декора. Накрываем вторым коржом. Выкладываем сверху шоколадный крем и разравниваем, сверху разглаживаем. Для декора используем расческу, которой мы сделаем волнистый узор. Край торта декорируем орехами. Остатки белого крема перекладываем в кондитерский мешок с насадкой "открытая звезда" диаметром 10 мм и декорируем торт.

Ставим торт в холодильник на 10-12 часов. Затем достаем, нарезаем хлебным ножом и можно есть!

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