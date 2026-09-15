Настоящий хит сезона: как приготовить тыквенно-апельсиновое варенье к чаю

Осенью тыкву используют в супах, тортах и блюдах на ужин, но её возможности гораздо шире. Её также можно использовать для приготовления сладкого варенья, а сочетание апельсина и тыквы создаёт уникальный ароматный эффект.

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Этот овощ обладает нежным, слегка сладковатым вкусом, поэтому он хорошо сочетается с фруктами. Тыква Хоккайдо особенно хорошо подходит для варенья. Её кожура размягчается после приготовления, поэтому вам не придётся тратить время на её удаление, пишет OBOZ.UA.

Секрет этого варенья очень прост. На каждый 1 кг очищенной мякоти тыквы используйте 3 апельсина. Цитрусовые уравновешивают нежный вкус тыквы, добавляя свежести и придавая готовому варенью насыщенный аромат. Также стоит добавить лимонный сок. Он придаёт приятную кислинку, предотвращая чрезмерную сладость варенья. Если вы хотите использовать цедру цитрусовых, выбирайте фрукты с съедобной кожурой и тщательно их помойте.

Ингредиенты:

1 кг тыквенной мякоти,

400 г сахара,

3 апельсина,

1 лимон.

Способ приготовления

Нарежьте тыкву мелкими кубиками, положите в кастрюлю и посыпьте сахаром. Оставьте примерно на 3 часа, чтобы она пустила сок. Тщательно вымойте и бланшируйте цитрусовые. Натрите тонкую цедру с одного апельсина, затем очистите все апельсины и нарежьте их на мелкие кусочки. Выжмите сок из половины лимона, а также очистите и нарежьте вторую половину.

Добавьте фрукты и лимонный сок в кастрюлю с тыквой. Варите на слабом огне, регулярно помешивая, пока тыква не размягчится, а смесь значительно не загустеет. Если вы хотите получить более однородную консистенцию, можете аккуратно перемешать смесь ближе к концу варки. Переложите горячее варенье в чистые, стерилизованные и сухие банки. Плотно закройте их и дайте остыть. После остывания храните варенье в прохладном, темном месте.

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