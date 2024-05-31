В СССР была настоящая вакханалия аббревиатур, расшифровать которые не способны звезды криптографии. Что такое Авианкго или АКМ? Сразу скажу, что к автомату имени Калашникова оно не имеет отношения. Это другой АКМ.

Далее текст на языке оригинала.

Що таке ЛИФЛКХТЙ, ОВДГУСП, МУДОДЮ, ГНУВНИВПФиТ або ось вам сокирою поміж вух: ГУЗМОМОЦПБСПИДИЗ. Хоча можна було б останні 6 літер залишити, а решту прибрати.

А найдовша у світі абревіатура якій країні належала? Китаю? Перу? Кореї? Та нічого подібного. Ловіть: НИИОМТПЛАБОПАРМБЕТЖЕЛБЕТРАБСБОРМОНИМОНКОНОТДТЕХСТРОМОНТ

Ви б хотіли в такій конторі працювати? Хоча в СРСР здебільшого не працювали, а відбували номер. Особливо там, де була фіксована ставка, яка не залежала від об'єму виконаної роботи.

Перші три літери в останній абревіатурі означали російською Научно-исследовательский інститут. В таких інститутах в часи пізнього СРСР молодший науковий співробітник мав зарплату 120-130 рублів. Лаборант – 80-90. Аби ви розуміли: 80 рублів коштували жіночі чобітки, це якщо вони не імпортні, бо за фінські, наприклад, треба було заплатити в районі 200 і то якщо "дістанеш". Пальто – 220. Та що там – зарплати лаборанта не вистачало навіть на 10 пляшок найдешевшої горілки (з серпня 1986 року – 9 рублів 10 копійок за півлітру).

Але повернемося до абревіатури. В Радянському Союзі були заклади, які в пристойному товаристві навіть згадувати було соромно. Уявіть собі, як хлопець під час знайомства з батьками дівчини каже: "Я работаю в НИИ ОПИЗД". Могла статися особиста драма...

Торкнулася радянська абревіатура і людських імен. Свого часу були люди з такими іменами як Дазраперма, Даздрасмыгда, Челнальдина, Догнатий-Перегнатий, Пячегод, Успепя, Лапанальда. А це вже навіть не драма, тут ціла трагедія...

На закуску. В період Перебудови в СРСР багато чого "реформували". Вирішили реформувати й Московський авіаційний інститут, перетворивши на університет з одночасною зміною назви на Московський університет далекої авіації і космонавтики. Вчасно схаменулися...

До слова: в абревіатурі, що на фото, ще й граматична помилка...