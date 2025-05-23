'Нашел здесь друзей': дети поделились впечатлениями от весенней смены 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова

На Закарпатье продолжается весенняя смена "Блогер Кэмп", организованная Фондом Рината Ахметова. В Кемпе отдыхают и оздоравливаются ребята в возрасте от 10 до 16 лет, которые пострадали от войны.

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"Блогер Кэмп" – это активность, которая мотивирует украинскую молодежь двигаться вперед, осваивать навыки блогерства и осваивать онлайн-профессии при поддержке опытных наставников. Во время этой смены дети активно приобщаются к съемкам видео, учатся монтировать контент и создавать собственные истории для социальных сетей. Все это происходит в дружеской атмосфере.

"Это очень нужная тема, потому что сегодня многие люди зарабатывают именно на блоге. Я считаю, что это очень круто, очень современно. Я бы посоветовала приезжать сюда другим, если они хотят себя усовершенствовать", – делится впечатлениями Мария.

Также на "Блогер Кэмпе" мальчики и девочки имеют уникальную возможность пообщаться с опытными психологами, поделиться своими переживаниями, научиться преодолевать тревогу, стресс и эмоциональное истощение. Во время индивидуальных и групповых сессий они получают действенные инструменты для самоподдержки. Это помогает им постепенно восстанавливать внутренний баланс и чувство безопасности.

Все специалисты, которые работают с детьми, прошли подготовку по специальной программе Фонда Рината Ахметова "Травма войны". Благодаря этому подход к каждому ребенку является чувствительным, профессиональным и адаптированным к его индивидуальным потребностям.

"Мне кажется, психология – это очень полезно, потому что даже если вы думаете, что проблем нет, возможно, вы разберетесь с психологом и поймете, почему, например, у вас не совсем получается общаться с другими людьми. Люди здесь – просто замечательные! Мои соседки по комнате, наши коучи, психологи, наши наставники – все такие добрые", – говорит кемперка Анна.

Все активности, которые проводят во время "Блогер Кэмпа" – а это арт-терапия, мастер-классы, творческие занятия, психологические игры и интерактивные мероприятия – направлены на то, чтобы помочь детям восстановиться, раскрыть свой потенциал, получить новые знания и навыки.

"Особенно мне очень понравилась дискотека. Нашел здесь много друзей: есть люди с общими интересами. Задания очень классные, надо ходить по всем локациям: к реке, на игровые площадки, к нашему корпусу, где мы живем. Лучшее для меня – это квест", – рассказывает Марьян.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" почти 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию.

"Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра!" Больше по ссылке.