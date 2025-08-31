'Нашел время выслушать обычного украинца': основатель InformNapalm поделился воспоминаниями о знакомстве с Парубием перед оккупацией Крыма

Перед тем, как российский агрессор оккупировал АР Крым, Андрей Парубий, тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, интересовался ситуацией на полуострове и для этого лично звонил Роману Бурко, будущему основателю InformNapalm. Последний вспомнил: политик тогда выслушал его и посоветовал украинским патриотам держаться.

Воспоминаниями вынужденный переселенец из Крыма, главный редактор InformNapalm Роман Бурко поделился в Facebook 30 августа, после убийства Андрея Парубия во Львове. Бывшего спикера ВР Украины и секретаря СНБО застрелил неизвестный посреди улицы во Львове. По состоянию на полночь поиски злоумышленника продолжались.

Что рассказал Бурко

"Мы не были лично знакомы, точнее, мы общались только однажды по телефону, 1 марта 2014-го, когда я со своими друзьями, украинскими моряками, был в Севастополе", – начал свой пост автор.

Бурко передавал информацию о передвижении военнослужащих ВС РФ, так называемых зеленых человечков, через друзей-майдановцев. Также он сообщил, что Денис Березовский, которого назначили командующим ВМС Украины, перешел на сторону агрессора.

Майдановцы довольно быстро вышли на Парубия и проинформировали его об этом. Тогдашний секретарь СНБО лично перезвонил и начал расспрашивать о происходящем.

"Я повторил ему, что Березовский – предатель и то, что его сейчас из Киева назначили Командующим ВМС, деморализует весь личный состав ВМС, офицеры не понимают, что происходит, при этом российские войска блокируют части, но нет никаких указаний.

Андрей Парубий внимательно выслушал и сказал: "Держитесь", а также спросил: "Можно ли будет звонить и уточнять ситуацию?" – вспомнил Бурко.

Тогда он ответил политику, что "не только можно, а даже нужно", а также попросил снять предателя с должности командующего ВМС. Этот шаг был необходимым: от него зависело, как быстро украинские Военно-морские силы в Крыму теряли верных людей, готовых сопротивляться.

"В конце концов, больше Парубий мне не звонил и не реагировал на SMS с информацией о российских штурмах и выездах колонн российских бронеавтомобилей "Тигр" из "Лазаревских казарм" в Севастополе. Правда, на утро 3 марта 2014-го до нас дошла информация, что Дениса Березовского все же сняли с должности... Не знаю, была ли это заслуга господина Андрея, или просто так сложились обстоятельства и до какого-то другого высокопоставленного чиновника в Киеве дошло, что предатели не должны руководить флотом в такие времена", – отметил основатель InformNapalm.

"Светлая память Андрею, с которым я, к сожалению, не был лично знаком и не искал возможности лично встретиться уже после выезда из Крыма. Жаль, что так и не успел познакомиться и расспросить его, это он помог оперативно снять Березовского? Но я помню его как единственного из тех политических фигур, кому тогда доверяли мои друзья-майдановцы из Киева, и кто нашел хотя бы 10 минут, чтобы выслушать обычного украинца, который делился оперативными данными о ситуации в еще не оккупированном, но уже бурном Севастополе", – добавил он.

Бурко передал соболезнования семье и близким погибшего. "И пусть виновные в его убийстве понесут суровое наказание", – выразил надежду он.

