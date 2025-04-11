Нас никто не остановит: Порошенко везет морпехам дроны, РЭБы и квадроциклы

Петр Порошенко везет подразделениям морской пехоты на фронт большую партию техники – дроны, комплексы РЭБ, квадроциклы и другое снаряжение. Стоимость этой партии техники для ВСУ – 25 миллионов гривен. По словам Порошенко, незаконные санкции и давление со стороны властей существенно усложняют поставки для фронта, однако помощь не прекращается.

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Об этом Петр Порошенко написал в соцсетях.

"Кто-то надеялся, а кто-то очень беспокоился, что из-за санкций мы остановим нашу помощь Вооруженным Силам. Сейчас же финансовый мониторинг Национального банка, учреждения, которое должно быть вне политики, имеющей конституционно гарантированную независимость от власти, ведет себя абсолютно безответственно. Мы получили письмо о проверке деятельности Фонда Порошенко, фонда "Рошен" и "Дела Громад". Больше им, очевидно, некого проверять. Но вопрос, что они задают – абсурдны", – отметил пятый президент.

"Первое – по каким принципам мы отбираем доноров. Я еще раз подчеркиваю: единственные доноры Фонда Порошенко – это Петр Порошенко и Марина Порошенко. Так мы сидим: я выбираю Марину, а Марина – меня. И так уже 40 лет. Второе – по каким критериям мы выбираем направления использования средств. У нас все просто: 95% деятельности фонда – это поддержка Вооруженных Сил Украины. Не гуманитарка, не социалка, а армия", – подчеркнул Порошенко.

"Третье – финмониторинг, выполняющий политические заказы, спрашивает, кто именно является получателем помощи. Отвечаю: более 200 подразделений: бригад, полков, батальонов, добровольческих формирований, ССО, которые сегодня держат фронт. А тем, кто задает эти вопросы – и в Нацбанке, и в Офисе Президента – я советую просто посмотреть DeepState. Хоть раз посмотрите, что происходит в Лимане, в Купянске, во Временном Яру, в Покровске, в Роботино, на Юге. Мы видим это, мы ежедневно на контакте с бригадами. А потому, несмотря на все ваши ограничения, мы продолжаем поставлять на фронт то, что жизненно необходимо", – отмечает Порошенко.

В частности, квадроциклы уходят в штурмовые подразделения морской пехоты для эвакуации раненых.

"ДЕЛА – по 3 на бригаду. Не потому, что меньше нужно. А потому, что вы, негодяи, делаете все, чтобы помешать нам. Два экскаватора – один идет в 406-ю артиллерийскую бригаду, второй – в логистику ВМС. И это только часть партии. На следующей неделе будет еще. Нас никто не остановит", – отмечает пятый Президент.