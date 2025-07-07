Медики не смогли спасти: на Волыни попрощались с Героем Юрием Глусем. Фото

На Волыни 3 июля умер военнослужащий Вооруженных сил Украины Юрий Глусь, который 2,5 месяца боролся за жизнь после полученных на фронте тяжелых ранений. Нашего защитника похоронили в воскресенье, 6 июля, на Аллее Героев Федоровского кладбища возле города Владимир.

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Мэр Игорь Паленка на своей странице в Facebook рассказал, что 45-летний воин проходил службу на Купянском направлении. "Юрий отчаянно боролся за жизнь в госпиталях, но Господь решил облегчить его страдания и отправил в Небесный легион", – написал чиновник.

Тело военного, которое перевозили из Львова, люди встречали на коленях, с цветами и флагами Украины.

Юрий Николаевич Глусь родился в 1980 году. Службу в Вооруженных силах начал в 2022-м, после полномасштабного российского вторжения.

Церемония прощания состоялась в Храме святых Веры, Надежды, Любви и их матери Софии в городе Владимир.

"Жители знают его, как хорошего человека, хорошего семьянина, трудолюбивого человека, который всегда был готов прийти на помощь, мужественного и отважного воина", – рассказал Паленка.

У Героя остались мать, жена, дети, брат и сестра.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинский защитник из города Новый Роздол Львовской области, младший сержант Олег Шелик погиб во время выполнения боевого задания в Купянском районе Харьковщины. Герою навеки осталось 52 года.

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