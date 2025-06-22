Намазка из кабачка, с плавленным сыром и специями: готовится закуска 10 минут
Кабачки – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой не только для салатов, но и вкусной пасты, икры, а также рагу. Еще их можно очень вкусно консервировать, тушить, готовить с соусами.
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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и бюджетной намазки из кабачка, с плавленным сыром и специями.
Ингредиенты:
- Кабачки 3 шт.
- Лук желтый репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Плавленый сыр 70 г
- Чеснок 1 зуб.
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте, почистите, нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на большую терку, лук порежьте кусочками, пожарьте все на растительном масле около 20 минут.
2. Дайте остыть и после добавьте нарезанный кусочками чеснок и плавленый сырок, добавьте специи и измельчите блендером все и можно есть!
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