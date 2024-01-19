Налипание мокрого снега и гололед: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 20 января

В субботу, 20 января, в Украине будет облачно с прояснениями, часть регионов накроют осадки. Синоптики предупреждают об гололеде, налипании мокрого снега и гололедице на дорогах.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. На юге и востоке Украины в субботу ожидается мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега и гололед. Температура воздуха в этих регионах ночью и днем от 1 градуса мороза до 4 тепла, а в Крыму столбики термометров покажут 2-7 градусов с отметкой "плюс".

На остальной территории Украины ночью пройдет умеренный, в западных областях местами небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, в Карпатах до 10-15 градусов ниже нуля. Днем будет от 0 до 5 градусов мороза.

В Киевской области в субботу ночью пройдет снег, а день пройдет без существенных осадков. Температура ночью составит 3-8 градусов мороза, а днем от 0 до -5 по Цельсию. В Киеве ночью 4-6 градусов мороза, а днем от -1 до -3 градусов.

Дороги страны, кроме Крыма и Приазовья, возьмутся гололедицей, из-за чего было объявлено предупреждение для большинства областей Украины.

Также синоптики предупреждают об угрозе лавин в Украинских Карпатах. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области. Там возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Также умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ближайшие дни погода готовит украинцам "сюрпризы". В выходные и в начале следующей недели в Украине ожидаются температурные качели, когда похолодание будет чередоваться с потеплением.

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