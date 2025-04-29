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Наилучший маринад из двух ингредиентов для куриного шашлыка: мясо будет сочным

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,2 т.
Наилучший маринад из двух ингредиентов для куриного шашлыка: мясо будет сочным

Маринад для куриного шашлыка кулинары советуют готовить из йогурта, так именно куриное филе будет мягким и сочным. А для более яркого и насыщенного вкуса добавьте лук. 

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Шашлык из куриного филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного маринада для куриного мяса из йогурта и лука. 

В чем замариновать шашлык

Ингредиенты: 

  • 1 большая луковица
  • 3 ст.л натурального йогурта

Способ приготовления: 

1. Порежьте лук.

Лук для маринада

2. Добавьте йогурт к луку, перемешайте.

Маринад из йогурта

3. Вылейте маринад к мясу, хорошо перемешайте и маринуйте несколько часов. 

Сколько мариновать мясо

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