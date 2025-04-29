Наилучший маринад из двух ингредиентов для куриного шашлыка: мясо будет сочным

Маринад для куриного шашлыка кулинары советуют готовить из йогурта, так именно куриное филе будет мягким и сочным. А для более яркого и насыщенного вкуса добавьте лук.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного маринада для куриного мяса из йогурта и лука.

Ингредиенты:

1 большая луковица

3 ст.л натурального йогурта

Способ приготовления:

1. Порежьте лук.

2. Добавьте йогурт к луку, перемешайте.

3. Вылейте маринад к мясу, хорошо перемешайте и маринуйте несколько часов.

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