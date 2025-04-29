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Наилучший маринад из двух ингредиентов для куриного шашлыка: мясо будет сочным
Маринад для куриного шашлыка кулинары советуют готовить из йогурта, так именно куриное филе будет мягким и сочным. А для более яркого и насыщенного вкуса добавьте лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного маринада для куриного мяса из йогурта и лука.
Ингредиенты:
- 1 большая луковица
- 3 ст.л натурального йогурта
Способ приготовления:
1. Порежьте лук.
2. Добавьте йогурт к луку, перемешайте.
3. Вылейте маринад к мясу, хорошо перемешайте и маринуйте несколько часов.
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