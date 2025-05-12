Наилучший маринад для свиного шашлыка из двух ингредиентов: мясо будет очень сочным и мягким
Шашлык лучше всего мариновать в кефире, томатном соку, а также вкусно будет в айране. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют делать обязательно маринад, в котором есть кислота.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного маринада для шашлыка, из лука, с томатным соком и специями.
Ингредиенты:
- Свинина (я брала кострец) – 1 кг
- Лук – 1 крупный
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Сок томатный ( лучше просто помидоры) – 1 стакан
- Мед – пол столовой ложки
- Хмели сунели – 1 ч. л.
- Кориандр – 1 ч. л.
- Масло растительное – 50 г
- Соль
Способ приготовления:
1. Мясо зачищаем от пленок и нарезаем довольно не маленькими кусками. Примерно со спичечный коробок. Поперек волокна!
2. Лук натрите на терку, туда же натрите чеснок. Добавьте к мясу. Далее туда же добавьте специи. Влейте сок (лучше свежие измельченные томаты 2-3 шт), масло (обязательно, ведь специи лучше растворяются именно в масле) и добавьте еще немного базилика с медом или хотя бы сахар, столовую ложку, все хорошо перемешайте.
3. Маринуйте 4-6 часов, далее солим. Только в самом конце, перед жаркой мяса. Еще раз хорошо мнем.
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