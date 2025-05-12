УкраїнськаУКР
русскийРУС

Наилучший маринад для свиного шашлыка из двух ингредиентов: мясо будет очень сочным и мягким

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
897
Наилучший маринад для свиного шашлыка из двух ингредиентов: мясо будет очень сочным и мягким

Шашлык лучше всего мариновать в кефире, томатном соку, а также вкусно будет в айране.  Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют делать обязательно маринад, в котором есть кислота. 

Видео дня
В чем мариновать шашлык

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного маринада для шашлыка, из лука, с томатным соком и специями. 

Рецепт шашлыка

Ингредиенты:

  • Свинина (я брала кострец) – 1 кг
  • Лук – 1 крупный
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Сок томатный ( лучше просто помидоры) – 1 стакан
  • Мед – пол столовой ложки
  • Хмели сунели – 1 ч. л.
  • Кориандр – 1 ч. л.
  • Масло растительное – 50 г
  • Соль

Способ приготовления:

1. Мясо зачищаем от пленок и нарезаем довольно не маленькими кусками. Примерно со спичечный коробок. Поперек волокна!

Мясо со специями

2. Лук натрите на терку, туда же натрите чеснок. Добавьте к мясу. Далее туда же добавьте специи. Влейте сок (лучше свежие измельченные томаты 2-3 шт), масло (обязательно, ведь специи лучше растворяются именно в масле) и добавьте еще немного базилика с медом или хотя бы сахар, столовую ложку, все хорошо перемешайте. 

Маринад для мяса

3. Маринуйте 4-6 часов, далее солим. Только в самом конце, перед жаркой мяса. Еще раз хорошо мнем. 

Готовый шашлык

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: