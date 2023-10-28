Надвигается очень теплый и засушливый ноябрь: синоптики сказали, какой погоды ждать в Украине

В последний месяц осени в Украине ожидается достаточно теплым и без значительных осадков. Морозов тоже не стоит ожидать.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре. Синоптики, исходя из многолетних наблюдений, составили сценарий для ноября 2023 года в Украине.

В разные годы погода этого месяца в Украине была разной – от сильных морозов до почти летних "плюсов".

По наблюдениям синоптиков обычно погода в ноябре в нашей стране бывает такой:

средняя месячная температура составляет 0...+4, в Закарпатье и юге страны до 9 градусов тепла;

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абсолютный максимум температуры составляет +6...+24; в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях и в Крыму местами +25...+29;

абсолютный минимум температуры -15...-24 мороза, в северных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и горных районах местами -25...-31 мороза, на юге Крыма и Одесщины -8...-13;

среднее месячное количество осадков составляет 35-63 мм, в Карпатах, горах Крыма и Закарпатье местами 70-108 мм (на высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской области, Прикарпатье и юге страны местами 29-34 мм.

Проанализировав в прошлом году режим погоды в ноябре в Украине, синоптики спрогнозировали среднемесячную температуру и количество осадков на последний месяц осени 2023 года.

Так, в ноябре этого года средняя месячная температура предполагается +2...+7, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 34-65 мм, в горах Крыма и местами в Карпатах до 100 мм, что в пределах нормы, только в северо-восточных областях - 28-32 мм, что несколько меньше нормы.