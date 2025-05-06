'Надругательство над памятью': в МИД Украины пристыдили иностранных лидеров, собравшихся на парад Путина

Министерство иностранных дел Украины осудило намерение некоторых иностранных лидеров и военнослужащих принять участие в параде 9 мая в Москве. В ведомстве заявили, что такое участие является неприемлемым на фоне агрессии РФ против Украины и военных преступлений, которые совершает российская армия.

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Об этом говорится в заявлении МИД. Отмечается, что 8 мая мир отмечает 80-ю годовщину победы над нацизмом.

Украина чтит память более 8 миллионов погибших украинцев во Второй мировой войне, среди которых 5 миллионов - гражданские. Более 6 миллионов украинцев воевали в рядах Красной Армии, еще сотни тысяч - в движении сопротивления и в армиях стран антигитлеровской коалиции.

"Сегодня против украинского народа, который является одним из народов-победителей над нацизмом и заплатил страшную цену за мир и свободу в Европе, ведется жестокая и неспровоцированная захватническая война. В ходе этой агрессии российские солдаты совершили сотни тысяч военных преступлений, убили уже 620 и ранили почти 2 тысячи, депортировали по меньшей мере 20 тысяч украинских детей. Расстрелы гражданских, массовые могилы, изнасилования, мародерство, задержание гражданских заложников, пытки и казни военнопленных, использование оружия неизбирательного действия, удары по густонаселенным жилым кварталам, энергетике, гражданской инфраструктуре. Российская армия совершила и продолжает совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны", - отметили в МИД.

МИД Украины подчеркнул, что участие иностранных военнослужащих в параде на Красной площади, где будут маршировать подразделения российской армии, которая совершает преступления на территории Украины, будет расценено как пренебрежение к памяти жертв Второй мировой и поддержка действий государства-агрессора.

"Именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве. Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками. Маршировать бок о бок с ними - это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу на нацизмом. Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию. Участие иностранных военнослужащих в этом действе неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад", - говорится в заявлении.

В Министерстве также призвали все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность в отношении к российской агрессии против Украины или последовательно занимают нейтральную позицию в международных отношениях.

"Участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит такую декларируемую нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора. Призываем все иностранные государства и международные организации к достойному чествованию жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев", - резюмировали в МИД.

Напомним, что российский диктатор Путин на парад 9 мая пригласил даже президента США Дональда Трампа, но тот ему отказал. Зато Си Цзиньпин согласился стать рядом с международным военным преступником на Красной площади. Также в Москву поедут президенты Бразилии, Венесуэлы, Палестины, Вьетнама, Кубы, Сербии, Республики Сербской, Абхазии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, а еще представители Буркина-Фасо, Словакии и Армении.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 мая Зеленский официально отказался от трехдневного перемирия до 9 мая, которое предложил диктатор РФ Владимир Путин. Предложение он назвал "театральной постановкой", призванной создать иллюзию выхода России из изоляции.

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