Надо успокоиться: астропрогноз на 3 апреля

В четверг, 3 апреля, длится 6 лунный день. Луна находится в Близнецах, Солнце – в Овне.

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К чему стоит приготовиться в этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала сегодня обращать внимание на происходящее внутри.

"Следует обратить внимание на свое внутреннее состояние, на свои реакции. Вы увидите, что к некоторым людям вы стали очень резкими и вы как-то нервно реагируете и что-то может вас смутить, поэтому в этот день вам нужно успокоиться", – порекомендовала астролог.

Она посоветовала с утра выпить теплой воды с лимоном и сформировать намерение провести этот четверг в гармонии. "Сформируйте намерение, что "этот день я проведу в гармонии со своим высшим "я", в единстве с любовью в своем сердце, в единстве с творцом", – сказала Исита Гая.

Она также рассказала, что следует сказать себе, чтобы день был удачным. "В этот день я позволяю себе принимать все ситуации и отпускать их с легкостью, я позволяю себе не раздражаться от этих ситуаций, я позволяю этим ситуациям проходить очень мягко сквозь мое пространство, мое время, мою жизнь и я позволяю себе улыбаться всему, что происходит со мной в этот день", – вот такую мантру порекомендовала на четверг Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 3 апреля для всех знаков зодиака – кому этот день принесет новые возможности.

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