Надо принять важное решение: астропрогноз на 26 мая: астропрогноз на 26 мая

В понедельник, 26 мая продолжается 29 лунный день. Луна весь день пробудет в Тельце, а к ночи перейдет в созвездие Близнецов, Солнце также находится в Близнецах.

Видео дня

В каких энергиях мы будем жить сегодня и что стоит будет сделать, OBOZ.UA эксклюзивно рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, этот понедельник будет днем Сантурна, но в то же время и Луны.

"С одной стороны, будет ощущаться некоторое расслабление, с другой стороны, наоборот, очень сильное напряжение", – сказала астролог. Что, по ее рекомендации в такой день нужно делать? "Научиться гармонировать между расслаблением и напряжением", – посоветовала Исита Гая.

Она спрогнозировала, что сегодня в какой-то момент многим придется собраться и принять важное решение. "А в какой-то момент вам надо будет расслабиться и отпустить ситуацию", – добавила она.

"То есть это день, когда вы будете учиться балансировать. Это день баланса между разными ситуациями и разными энергиями. И, конечно, в конце дня я рекомендую вам отдых. Это лучший совет отдых. Отдыхать", – подытожила астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 26 мая для всех знаков зодиака – кто сегодня может рассчитывать на удачный день.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.