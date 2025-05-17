Надежный, искренний парень: от тяжелых ранений умер военный сапер, актер Ярослав Швец. Фото

2 мая украинский защитник, сапер Ярослав Швец получил тяжелые ранения. Его оперативно доставили в больницу в немецком Дортмунде, где от травм он скончался 9 мая.

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Об этом сообщили на официальной странице фильма "Редакция" в Facebook. Ярослав появился в ленте в небольшой, но яркой роли, а за кадром работал в бригаде пиротехников.

"Мы помним его как внимательного, надежного, искреннего и очень светлого парня. Спасибо тебе, Ярослав, за все – за труд, за доброту, за храбрость. Самые искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и слава герою", – сказано в сообщении.

Погибшему защитнику было всего 26 лет. Детали касательно смерти Ярослава раскрыл на своей странице его отец.

"02.05.2025 он был сильно ранен (на самом деле много хороших козаков в этот день были ранены или погибли), и все, без исключения, сделали колоссально много и максимально быстро смогли отправить Ярослава на лечение в Германию в лучшую клинику по этому типу ранений. Держали кулаки и боялись, что он в своем очень тяжелом состоянии не выдержит пути с фронта через три страны. Как-то нам всем казалось, что когда стянул, доехал, живой – уже его вылечат. Пусть долго, пусть сложно, но будет жить, все будет хорошо. Вся жизнь впереди...

Но не так все произошло. 09.05.2025 Ярослав умер в клинике в Дортмунде. Ему было 26 лет. Помните его, мой сын отдал самое ценное, что имел. И я тоже", – написал мужчина.

О месте и дате прощания с Ярославом должны сообщить позже.

Как сообщал OBOZ.UA, российское полномасштабное вторжение унесло жизнь еще одного мужественного защитника Украины – на передовой погиб воин Михаил Стаховой из Хмельницкой области. Его жизнь оборвалась еще год назад, но провести бойца в последний путь удалось только 16 мая 2025 года.

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