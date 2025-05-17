УкраїнськаУКР
русскийРУС

Надежный, искренний парень: от тяжелых ранений умер военный сапер, актер Ярослав Швец. Фото

София Закревская
Новости. Общество
2 минуты
2,4 т.
Надежный, искренний парень: от тяжелых ранений умер военный сапер, актер Ярослав Швец. Фото

2 мая украинский защитник, сапер Ярослав Швец получил тяжелые ранения. Его оперативно доставили в больницу в немецком Дортмунде, где от травм он скончался 9 мая.

Видео дня

Об этом сообщили на официальной странице фильма "Редакция" в Facebook. Ярослав появился в ленте в небольшой, но яркой роли, а за кадром работал в бригаде пиротехников.

"Мы помним его как внимательного, надежного, искреннего и очень светлого парня. Спасибо тебе, Ярослав, за все – за труд, за доброту, за храбрость. Самые искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и слава герою", – сказано в сообщении.

Надежный, искренний парень: от тяжелых ранений умер военный сапер, актер Ярослав Швец. Фото
Надежный, искренний парень: от тяжелых ранений умер военный сапер, актер Ярослав Швец. Фото

Погибшему защитнику было всего 26 лет. Детали касательно смерти Ярослава раскрыл на своей странице его отец.

"02.05.2025 он был сильно ранен (на самом деле много хороших козаков в этот день были ранены или погибли), и все, без исключения, сделали колоссально много и максимально быстро смогли отправить Ярослава на лечение в Германию в лучшую клинику по этому типу ранений. Держали кулаки и боялись, что он в своем очень тяжелом состоянии не выдержит пути с фронта через три страны. Как-то нам всем казалось, что когда стянул, доехал, живой – уже его вылечат. Пусть долго, пусть сложно, но будет жить, все будет хорошо. Вся жизнь впереди...

Но не так все произошло. 09.05.2025 Ярослав умер в клинике в Дортмунде. Ему было 26 лет. Помните его, мой сын отдал самое ценное, что имел. И я тоже", – написал мужчина.

Надежный, искренний парень: от тяжелых ранений умер военный сапер, актер Ярослав Швец. Фото

О месте и дате прощания с Ярославом должны сообщить позже.

Надежный, искренний парень: от тяжелых ранений умер военный сапер, актер Ярослав Швец. Фото
Надежный, искренний парень: от тяжелых ранений умер военный сапер, актер Ярослав Швец. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, российское полномасштабное вторжение унесло жизнь еще одного мужественного защитника Украины – на передовой погиб воин Михаил Стаховой из Хмельницкой области. Его жизнь оборвалась еще год назад, но провести бойца в последний путь удалось только 16 мая 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!