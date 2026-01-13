Видео дня
Над устранением последствий обстрелов РФ работают 629 ремонтных бригад ДТЭК
629 ремонтных бригад компании ДТЭК непрерывно работают над ремонтом энергетического оборудования, которое было повреждено в результате обстрелов.
Об этом сообщает ДТЭК.
"629 бригад ДТЭК работают непрерывно, чтобы бороться с темнотой. Несмотря на морозы, истощение, постоянный риск повторных обстрелов", - говорится в сообщении.
Энергетики приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.
Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 2 млн семей, чьи дома были без электроэнергии в результате вражеских атак.