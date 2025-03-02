Над Харьковщиной наблюдается неизвестное сияние: что это может быть. Фото

В ночь на 2 марта на небе над Харьковом и областью местные жители заметили зрелищное атмосферное явление. Это яркий вертикальный световой след, который в соцсетях почему-то назвали "Оком Саурона". В комментариях под соответствующими фотографиями началась дискуссия – что это сейчас в небе над Харьковом на самом деле. Среди предположений чаще других фигурирует след от лазерного оружия.

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Но это не "вторжение инопланетян", "последствия ядерного взрыва" и не "испытание лазерного оружия". Это интересный атмосферный феномен под названием "световой столб", утверждают специалисты из Alpha Centauri.

Такое явление возникает из-за совпадения особых атмосферных условий – в частности давления, влажности и температуры воздуха. При таких условиях на относительно небольшой высоте образуются почти неподвижные симметричные кристаллы воды, которые отражают свет от источника на земле и создают иллюзию такого столба.

То есть, по сути, это особенные, неподвижные снежинки. И потому "столб" действительно направлен на землю, а не от нее.

Этот "столб" действительно похож на NGC 4151, то есть галактику "Око Саурона" в созвездии Гончих Псов. Но именно так эта сейфертовская галактика выглядит только на специально обработанных фотографиях телескопа "Хаббл".

"Око Саурона" – одна из самых ярких и ближайших к нам активных галактик (кстати, есть доказательства, что в ее центре есть две сверхмассивные "черные дыры" на расстоянии меньше парсека друг от друга – именно поэтому галактика "закручена" в спираль). При хороших погодных условиях она вполне доступна для наблюдений любителями астрономии. Но – только с телескопами диаметром от 70 мм.

Таким образом, речь точно не об "Оке Саурона".

"Кстати, если влажность непосредственно над источником света не очень высока, явление может выглядеть еще более эффектно", - отметили в Alpha Centauri и показали, как именно.

Как сообщал OBOZ.UA, такие же загадочные световые столбы очевидцы заметили и в небе над канадской провинцией Альберта. Эти ослепительные столбы светила, кажется, выходили из источников на уровне земли, тянулись вверх и создавали потустороннюю, зеркальную иллюзию. Неудивительно, что эти "Световые столбы" люди считают паранормальными явлениями.

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