Начинается с 24 февраля: в ССО был создан особый календарь о Движении сопротивления. Фото

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины презентовали особый календарь-справочник на 2025 год, посвященный Движению сопротивления. Он получил название Четвертый год тотального сопротивления.

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Этот календарь символически начинается с 24 февраля – дня, когда началась полномасштабная война. Об этом сообщила пресс-служба ССО ВСУ.

"Создали для вас календарь-справочник на 2025 год о Движении сопротивления ССО ВСУ", – говорится в сообщении.

Каждая страница календаря рассказывает историю борьбы сопротивления с русскими оккупантами. Также там содержится информация о символике Движение сопротивления и манифесты тех, кто оказывал незаметное, но действенное сопротивление на временно оккупированной Россией территории.

В ССО ВСУ призывали приобщаться к движению сопротивления, что можно сделать по ссылке. А здесь можно скачать календарь.

"Приближаем Победу вместе!" – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее активисты "Желтой ленты" провели смелую акцию в оккупированном Крыму с напоминанием, что полуостров принадлежит Украине. Послания появились в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае и Феодосии.

Кроме того, подобные акции проходили и в других оккупированных населенных пунктах. В частности, в Мелитополе, где активисты провели патриотический флешмоб, распространив символы сопротивления и патриотизма. Проукраинские открытки и плакаты появились у памятных мест и на улицах.

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