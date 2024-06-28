'Это – Украина': в оккупированных Донецке и Мелитополе активисты провели патриотический флешмоб. Фото

28 июня, в День Конституции, во временно оккупированных Донецке и Мелитополе активисты провели патриотический флешмоб. Они напомнили российским оккупантам, что эти города непременно будут уволены Вооруженными силами Украины.

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Акции устроили активисты движения "Желтая Лента". Они в самом сердце оккупированного Донбасса снова напомнили о несокрушимости украинского духа.

В парке Щербакова, у реки Кальмиус и на бульваре Пушкина появились патриотические плакаты и открытки, символизирующие стремление к свободе и неизменную веру в то, что Донецк будет освобожден. Этот флешмоб демонстрирует, что даже после десяти лет оккупации украинцы не сдаются и продолжают бороться за свой город.

Кроме того, активисты движения "Желтая Лента" провели аналогичный флешмоб в Мелитополе, где распространили символы сопротивления и патриотизма. Плакаты и открытки появились возле памятных мест, в том числе на могиле Корвацкого, возле памятника местного значения "дуб черешчатый" и возле одного из местных супермаркетов.

Активисты движения "Желтая Лента" отмечают, что борьба за город продолжается и он никогда не сдастся.

"Мелитополь – это Украина! Мы никогда не сдадимся в борьбе за него и приближем тот момент, когда над городом поднимется украинский флаг", – отметили они.

Стоит отметить, что в День Конституции во временно оккупированном Крыму развевался флаг Украины. Его подняли на вершине Петровских скал. Это стало частью флешмоба "Это – Украина", напоминающего о несокрушимости украинцев в борьбе за единство и свободу нации.

Как сообщал OBOZ.UA, активисты движения сопротивления "Желтая Лента" устроили смелую акцию в оккупированном Донецке. Патриоты связали желтые ленты у Аквасферы и распространили патриотические плакаты в частном секторе города.

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