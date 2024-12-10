Начаты сотни производств: в ГБР назвали самую популярную "схему" для незаконного пересечения границы мужчинами
Государственное бюро расследований продолжает разоблачать незаконные схемы переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. В 2023 году в рамках этих мероприятий открыты сотни уголовных производств, демонстрирующих, насколько масштабна эта проблема.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. За год работники ГБР расследовали 287 дел по организации незаконного пересечения границы.
В результате:
- 121 человек получил подозрение,
- В суд направлен 61 обвинительный акт в отношении 96 человек,
- Вынесено 11 обвинительных приговоров, которые уже вступили в законную силу.
Отмечается, что в ходе расследований зафиксированы взятки на общую сумму 11,4 миллиона гривен, однако эта цифра может возрасти по завершении следствия.
Главная "схема", используемая злоумышленниками, - оформление фиктивной непригодности к службе из-за поддельных диагнозов. В этом процессе принимают участие сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), врачи, работники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и отдельные правоохранители.
Когда традиционные схемы перестают действовать, организаторы придумывают новые способы: взятки на блокпостах для пропуска мужчин через контрольные пункты, организация "личного сопровождения" к границе, фиктивные браки для получения права на выезд.
В ГБР также отметили, что очень часто граждане становятся жертвами банального обмана, во время которого у них под видом помощи в переправке просто отбирают большие суммы денег.
Благодаря работе бюро суды наложили арест на имущество фигурантов на сумму 11 млн. гривен, что в будущем может быть конфисковано в пользу государства.
Напомним, на пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники разоблачили псевдосупруги жителей Тернопольщины и Ивано-Франковской области. 25-летний мужчина из Тернопольщины, чтобы выехать за границу, официально женился на 20-летней женщине из Ивано-Франковской области, которая имеет II группу инвалидности.
В ГНСУ сообщали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было разоблачено более 700 преступных групп, которые занимались переправкой уклонистов за границу. В то же время, пограничники используют широкий спектр возможностей для выявления информации о подготовке к незаконному пересечению границы заранее.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники задержали на границе с Молдовой еще одного уклоняющегося. Он пытался уехать из страны по документам об инвалидности как глухонемой. Задержанный гражданин рассказал, что схему его выезда в Молдову организовала водитель автомобиля. За "услугу" она взяла из мужчины 3,5 тыс. евро.
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