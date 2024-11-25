Начало недели ожидается без осадков и с морозом: синоптики дали прогноз погоды на понедельник

В понедельник, 25 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Днем температура в большинстве областей будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В некоторых областях синоптики предупреждают о возможном образовании гололеда, в частности, в западных, северных и Винницкой областях.

Ожидается преимущественно юго-восточный ветер, на востоке и юге – северный, 5-10 м/с, а в юго-восточных областях – порывы до 15-20 м/с.

Днем в среднем в Украине ожидается от 2° мороза до 3° тепла, а на западе и юге температура днем будет несколько выше – в пределах 2-7° тепла.

В Киеве и области осадков не ожидается, но на дорогах местами гололедица. Ночью температура в столице составит 4-6° мороза, днем - 0-2° тепла.

В последующие два дня в Украине будет сохраняться сухая погода, лишь 26 ноября на востоке, а 27 ноября ночью на западе и днем на севере местами возможен небольшой снег.

Ранее сообщалось, что в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней. Самый длинный такой период зафиксировали в прошлом году.

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