Началась регистрация на летнюю смену 'Блогер Кэмпа' от Фонда Рината Ахметова

Открыта регистрация на летнюю смену в "Блогер Кэмпе" для детей, пострадавших от войны. Это часть программы "Ринат Ахметов – Детям", в рамках которой ребята в возрасте от 10 до 16 лет проходят оздоровление, приобретают новые навыки и возвращаются домой с незабываемыми воспоминаниями о живописном Закарпатье.

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Летняя смена продлится с 22 по 31 августа 2025 года.

Регистрация по ссылке. К участию в "Блогер Кэмпе" приглашаются:

– дети, которые были возвращены из депортации;

– дети, которые потеряли родителей во время войны;

– дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

– дети под опекой или усыновленные;

– дети, проживающие в районах активных боевых действий;

– дети с деоккупированных территорий;

– дети, пострадавшие в результате боевых действий.

Участие в проекте – бесплатное.

Участников "Блогер Кэмпа" ждет качественный отдых на свежем воздухе, интересные активности, мастер-классы по блогингу, творческие занятия, развитие талантов, новые друзья и поддержка опытных наставников. Также предусмотрена психологическая поддержка от специалистов, подготовленных по программе Фонда "Травма войны".

Благодаря "Блогер Кэмпу" почти 5 тысяч детей со всей Украины уже получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. В рамках программы "Ринат Ахметов – Детям!" всестороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей со всей Украины.

Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.

Больше информации – по бесплатному номеру горячей линии Фонда: 0800 509 001.