Началась регистрация на летнюю смену "Блогер Кэмпа" от Фонда Рината Ахметова
Открыта регистрация на летнюю смену в "Блогер Кэмпе" для детей, пострадавших от войны. Это часть программы "Ринат Ахметов – Детям", в рамках которой ребята в возрасте от 10 до 16 лет проходят оздоровление, приобретают новые навыки и возвращаются домой с незабываемыми воспоминаниями о живописном Закарпатье.
Летняя смена продлится с 22 по 31 августа 2025 года.
Регистрация по ссылке. К участию в "Блогер Кэмпе" приглашаются:
– дети, которые были возвращены из депортации;
– дети, которые потеряли родителей во время войны;
– дети из приемных семей и детских домов семейного типа;
– дети под опекой или усыновленные;
– дети, проживающие в районах активных боевых действий;
– дети с деоккупированных территорий;
– дети, пострадавшие в результате боевых действий.
Участие в проекте – бесплатное.
Участников "Блогер Кэмпа" ждет качественный отдых на свежем воздухе, интересные активности, мастер-классы по блогингу, творческие занятия, развитие талантов, новые друзья и поддержка опытных наставников. Также предусмотрена психологическая поддержка от специалистов, подготовленных по программе Фонда "Травма войны".
Благодаря "Блогер Кэмпу" почти 5 тысяч детей со всей Украины уже получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. В рамках программы "Ринат Ахметов – Детям!" всестороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей со всей Украины.
Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.
Больше информации – по бесплатному номеру горячей линии Фонда: 0800 509 001.