На второй шахте ДТЭК обустроили безбарьерное пространство для ветеранов, возвращающихся на работу

В ходе рабочего визита на одну из прифронтовых шахт Днепропетровской области первому вице-премьер-министру – министру энергетики Украины Денису Шмыгалю представили недавно созданную среду, адаптированную для ветеранов с инвалидностью.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что это уже второе угольное предприятие ДТЭК, где на наземном уровне создано безбарьерное пространство для комфортной работы и передвижения работников. Первый подобный проект компания реализовала в 2025 году на другой шахте Днепропетровской области.

Во время визита Денис Шмыгаль ознакомился с решениями, которые помогают работникам с инвалидностью более свободно передвигаться по территории предприятия и пользоваться производственной инфраструктурой.

"Развитие безбарьерной среды является частью системной работы по поддержке ветеранов, которые после службы возвращаются к гражданской жизни. Наша задача – создать комфортные условия труда для людей, чтобы после службы они шли работать в энергетический сектор", – отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, с начала полномасштабной войны более 5,7 тысячи сотрудников ДТЭК встали на защиту Украины.