На Волыни учитель физкультуры подрался с отцом ученика, который приходил на уроки без спортивной формы: чем все закончилось

В Волынской области учитель физической культуры стал участником драки с отцом ученика, что завершилось судебным приговором. Конфликт возник из-за замечания относительно посещения уроков без спортивной формы.

Видео дня

Суд признал педагога виновным и назначил ему денежное наказание. Об этом говорится в приговоре Гороховского районного суда, сообщают Волынские новости.

Инцидент произошел 14 февраля 2026 года вечером возле кафе-бара "Вишневый сад" в селе Борочиче. По материалам дела, учитель физкультуры находился в состоянии алкогольного опьянения, когда между ним и отцом одного из учеников возник конфликт, который перерос в драку.

Во время схватки педагог повалил мужчину на землю и несколько раз ударил его руками и коленом по голове. Пострадавший получил сотрясение головного мозга и многочисленные гематомы. Драку удалось прекратить только после вмешательства посторонних лиц.

На суде обвиняемый объяснил, что в тот день праздновал день рождения дочери. В заведении он заметил жену потерпевшего и сделал ей замечание относительно того, что их ребенок посещает уроки физической культуры без надлежащей спортивной формы. Впоследствии к нему подошел ее муж и предложил выйти на улицу для разговора.

По словам потерпевшего, он хотел выяснить, почему вопрос, который касается учебного процесса, обсуждается в неформальной обстановке, а не в школе. Так как оба мужчины находились в состоянии опьянения, словесный конфликт быстро перерос в физическое противостояние.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по статье 296 Уголовного кодекса Украины как грубое нарушение общественного порядка. В результате учителю назначили штраф в размере 34 тысячи гривен. Кроме этого, он обязан возместить потерпевшему 40 тысяч гривен морального вреда.

Как сообщал OBOZ.UA, суд Ивано-Франковской области признал виновным в нарушении правил несения боевого дежурства и халатном отношении к службе военного, который проспал воздушную тревогу. Сержанту противовоздушной обороны присудили уплату 17 тыс. грн штрафа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!