На войне погиб командир 110 ОМБр полковник Сергей Захаревич: что о нем известно. Фото

Во вторник, 1 июля, на войне с Россией погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич. Обстоятельства гибели воина неизвестны.

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О смерти Героя сообщил бригадный генерал Сергей Собко, а также жена полковника Оксана Захаревич. Об обстоятельствах гибели Сергея Захаревича не сообщают.

У Захаревича осталась жена и трое детей.

"Мой смысл жизни сегодня ушел в небесное войско", – написала Оксана Захаревич, жена погибшего.

По словам бригадного генерала, Сергей Захаревич был лучшим из украинских офицеров.

"Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами. Мэттис говорил, что есть две черты, которые он ценит в лидерах больше всего – это aggressiveness и initiative. О-о-о, это именно о тебе. Нет у нас более яркого примера офицера с этими двумя качествами", – написал генерал Сергей Собко.

Что известно о полковнике Сергее Захаревиче

Сергей Захаревич на войне с российскими оккупантами с самого начала вторжения – с 2014 года.

Он окончил Одесский институт Сухопутных войск. После выпуска был направлен в армию и получил в подчинение взвод разведывательной роты в 30-й отдельной механизированной бригаде. С 2010 года был командиром разведывательной роты 1-й танковой бригады.

Сергея Захаревича назначили командовать 110 ОМБр в феврале 2025 года после того, как бригада, которая вела бои на юге Донецкой области, потеряла контроль над поселком Великая Новоселка.

До назначения на эту должность он был заместителем командира 33 отдельной механизированной бригады.

Имеет два ордена:

11 марта 2015 года Сергей Захаревич получил орден Богдана Хмельницкого III степени. Награду ему вручили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны.

27 июля 2022 года Захаревич награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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