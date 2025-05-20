На вкус как мясо: очень вкусные маринованные баклажаны с чесноком и горячим маринадом
Баклажаны – очень вкусные овощи, которые можно вкусно запекать, тушить, мариновать. А также из них получатся очень вкусные закуски с сыром, чесноком.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из маринованных баклажанов с чесноком и горячим маринадом.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 3-4 шт.
Маринад:
- Вода – 1,5 л
- Соль – 2,5 ст.л
- Сахар – 3 ст.л.
- Уксус 9% – 6 ст.л.
Заправка:
- Чеснок – 5-6 зубчиков
- Масло – 80 мл
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарежьте крупными кубиками, выложить в кастрюлю и залить маринадом. Варить 5 минут после закипания, тщательно помешивая.
2. Затем слить маринад и еще в горячие баклажаны добавить заправку. Хорошо перемешать, дать остыть и поставить в холодильник на 10-12 часов (лучше на ночь).
Перед подачей добавить зелень петрушки и зеленого лука!
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