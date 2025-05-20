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На вкус как мясо: очень вкусные маринованные баклажаны с чесноком и горячим маринадом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
684
На вкус как мясо: очень вкусные маринованные баклажаны с чесноком и горячим маринадом

Баклажаны – очень вкусные овощи, которые можно вкусно запекать, тушить, мариновать. А также из них получатся очень вкусные закуски с сыром, чесноком.

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Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из маринованных баклажанов с чесноком и горячим маринадом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 3-4 шт.

Маринад:

  • Вода – 1,5 л
  • Соль – 2,5 ст.л
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Уксус 9% – 6 ст.л.

Заправка:

  • Чеснок – 5-6 зубчиков
  • Масло – 80 мл

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте крупными кубиками, выложить в кастрюлю и залить маринадом. Варить 5 минут после закипания, тщательно помешивая.

Баклажаны для блюда

2. Затем слить маринад и еще в горячие баклажаны добавить заправку. Хорошо перемешать, дать остыть и поставить в холодильник на 10-12 часов (лучше на ночь).

Из чего приготовить маринад

Перед подачей добавить зелень петрушки и зеленого лука!

Готовые баклажаны

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