На вкус как мясо: очень вкусные маринованные баклажаны с чесноком и горячим маринадом

Баклажаны – очень вкусные овощи, которые можно вкусно запекать, тушить, мариновать. А также из них получатся очень вкусные закуски с сыром, чесноком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из маринованных баклажанов с чесноком и горячим маринадом.

Ингредиенты:

Баклажаны – 3-4 шт.

Маринад:

Вода – 1,5 л

Соль – 2,5 ст.л

Сахар – 3 ст.л.

Уксус 9% – 6 ст.л.

Заправка:

Чеснок – 5-6 зубчиков

Масло – 80 мл

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте крупными кубиками, выложить в кастрюлю и залить маринадом. Варить 5 минут после закипания, тщательно помешивая.

2. Затем слить маринад и еще в горячие баклажаны добавить заправку. Хорошо перемешать, дать остыть и поставить в холодильник на 10-12 часов (лучше на ночь).

Перед подачей добавить зелень петрушки и зеленого лука!

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