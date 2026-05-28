На Украину идет холодный воздух из Скандинавии: где ожидаются дожди и порывы ветра 28 мая. Карта
В Украине 28 мая ожидается резкая смена погоды – на смену длительному теплу придет волна холодного воздуха. Почти по всей территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы и усиление ветра.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, Украина будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления и фронтальных систем.
В среду, 28 мая, в Украину распространится порция холодного воздуха из Скандинавии. Он постепенно будет вытеснять тепло в южные регионы, из-за чего в большинстве областей ожидается снижение температуры.
Где пройдут дожди
Ночью дожди пройдут преимущественно в южных и восточных регионах Украины. Днем осадки распространятся на большинство областей.
Только на юге страны, на Закарпатье и в Прикарпатье днем обойдется без существенных осадков. На остальной территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
Днем усилится ветер
В среду прогнозируется северо-западный ветер, со скоростью 7–12 м/с. В дневные часы в большинстве областей ожидаются порывы 15–20 м/с.
Температура воздуха
В большинстве областей ночью столбики термометров будут показывать +5...+10 градусов. Днем температура воздуха составит +13...+18.
Несколько теплее будет на юге страны. Там ночью ожидается +11+16, днем температура повысится до +17...+22 градусов.
